Расследования 19.07.2023 14:14
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19.07.2023 14:14
Сотрудниками полиции проводится проверка по заявлениям работников службы отлова собак и зоозащитников по факту инцидента, который произошел накануне. Об это рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области.
Напомним, как сообщало V102.RU, в 11.00 час. на территорию муниципального учреждения, осуществляющего отлов и содержание животных без владельцев на территории Волгограда, пришла группа людей. В главке пояснили, что они потребовали объяснений от сотрудников учреждения о местонахождении щенков, отловленных на территории Красноармейского района в июне этого года.
- На этой почве между сотрудниками и группой граждан произошел конфликт. Заявления в полицию поступили как от работников МБУ о незаконном проникновении на территорию, так и от пришедших туда граждан – о проведении проверки и установлении местонахождения животных, - прокомментировали в ведомстве.
По поступившим заявлениям сотрудниками полиции будут проведены проверки и приняты решения в соответствии с действующим законодательством, заверили в ГУ МВД.
Между тем, по словам сотрудников приюта, заявившиеся в учреждение волгоградцы попали на территорию питомника, сломав замок на воротах. Также, утверждали работники, в их адрес пришедшие высказывали угрозы и оскорбления.
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