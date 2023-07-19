Группа неизвестных напала на собачий приют в Волгограде





В Волгограде выясняют обстоятельства происшествия, которое произошло на территории базы муниципальной службы отлова в Ворошиловском районе, где содержатся бездомные животные. Как сообщили V102.RU в администрации города, на территорию базы, которая является режимным объектом, ворвалась группа неизвестных лиц. Это произошло 18 июля примерно в 12:00.

- По словам специалистов службы, в составе группы было не менее 10 человек. Группа ворвалась в служебные помещения, где в то время находились ветеринарный врач и несколько сотрудников. Как отмечают сотрудники отлова, люди, представившиеся волонтерами, с использованием нецензурной брани высказывали угрозы и оскорбления сотрудникам службы, - рассказали в мэрии. - На базу службы незамедлительно был вызван наряд полиции, группа лиц покинула территорию режимного объекта только после приезда правоохранительных органов.

По факту случившегося сотрудники муниципальной службы отлова написали заявления в полицию. Они просят провести проверку по факту несогласованного проникновения на территорию службы.

На территории этой базы в специальных вольерах содержатся животные, которых доставляют после отлова с улицы. Здесь они проходят карантин, чтобы исключить наличие опасных для человека и других собак заболеваний.

- В связи с этим пропуск на муниципальное предприятие осуществляется только по согласованию с руководством и в порядке, обеспечивающем соблюдение условий карантина, - пояснили в администрации города.

Посетить это муниципальное учреждение можно в специальные «волонтерские дни», когда в горпитомник могут прийти все желающие, оказать посильную помощь или пообщаться с животными. По согласованию с руководством горпитомника сюда можно приехать, чтобы забрать в семью приглянувшуюся собаку.



