В Волжском от удара легковушки женщину перевернуло в воздухе: видео

В Волжском Волгоградской области сегодня, 11 июля, примерно в 10.50 под колеса легкового автомобиля попала 76-летняя женщина. Как сообщает V102.RU, женщину от удара перевернуло в воздухе. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

— По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем автомобиля Lada Vesta напротив дома № 134 по улице Мира наехал на 76-летнюю женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пожилую женщину госпитализировали с травмами. По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, пострадавшую доставили в больницу имени Фишера.

— Женщина госпитализирована в реанимационное отделение, — добавили в облздраве. — Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Видео: Powernet