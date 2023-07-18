В Волгограде пожарные и полиция проверяют спа-комплекс Atelier

В Ворошиловском районе Волгограда у спа-комплекса Atelier на Балахнинской, 3 очевидцы заметили пожарные и полицейские автомобили, в том числе сотрудников кинологической службы. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, заведение проверяют на предмет возможного минирования.

— В 12.55 поступил сигнал. На место выдвинулись оперативные службы, — пояснил источник информагентства.

В самом заведении уточнили, что в настоящий момент сотрудники оперативных служб проводят проверку. Более детальной информацией администрация Atelier не располагает.

Фото: читатели информагентства

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