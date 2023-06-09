Расследования

Волжский горсуд огласил приговор иностранцу, заминировавшему ТЦ «ВОЛГАМОЛЛ»

Расследования 09.06.2023 14:31
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09.06.2023 14:31


Волжский городской суд на два года отправил в колонию–поселение 39-летнего иностранца, который в январе 2023 года сорвал работу торгового центра «ВОЛГАМОЛЛ», сообщив по телефону о готовящемся теракте. По информации пресс-службы регионального управления ФСБ России, роковой для себя звонок гражданин соседнего государства совершил, находясь в Центре временного содержания, куда был направлен полицейскими в связи с незаконным пребыванием на территории России. 

– Находясь на  территории Российской Федерации, мужчина не имел документов, подтверждающих право на  пребывание (проживание) в России. В этой связи, решением Волжского городского суда он был привлечен к административной ответственности по ч.1.1. ст.18.8 КоАП РФ. Гражданину иностранного государства было назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей и выдворения за пределы РФ, – сообщили в пресс-службе волгоградского УФСБ. – В тот же день он был помещен в центр временного содержания, откуда и осуществил телефонный звонок на номер «112», сообщив о минировании здания  ТЦ «ВОЛГАМОЛЛ». 

Своими действиями иностранец нарушил не только штатную работу торгового центра, но и всполошил все правоохранительные органы. По материалам УФСБ России по Волгоградской области сотрудниками третьего отдела УМВД России по Волжскому в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК России – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

– Волжским городским судом Киреев И.М. признан виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, – сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФСБ. 

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