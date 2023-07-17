Здравоохранение

У молодого волгоградца после падения с самоката нашли опухоль в голове

Здравоохранение 17.07.2023 20:02
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17.07.2023 20:02


Падение молодого человека с самоката стало счастливой случайностью, которая позволила своевременно выявить опухоль мозга и сохранить жизнь волгоградцу. Об этой уникальной истории рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области. В стационарное отделение скорой медицинской помощи больницы Фишера был доставлен 20-летний молодой человек, который получил травмы при падении с самоката. В медучреждении провели комплекс диагностических мероприятий, результаты которого не на шутку встревожили  врачей -  у пациента выявили образование левой гемисферы головного мозга, о котором пациент ничего не знал, так как  не чувствовал никакого дискомфорта в своем состоянии.
Для того, чтобы избежать роста опухоли и ухудшения здоровья мужчины, было принято решение о необходимости хирургического вмешательства. Оснащенный по последним стандартам операционный блок позволил врачам-нейрохирургам ГБУЗ "ГКБ N 1 им. С.З. Фишера" успешно  провести оперативное лечение с использованием нейронавигации и операционного микроскопа.
Своевременно проведенная операция и протекающий без осложнений послеоперационный период в буквальном смысле слова стали спасением для волгоградца. Уже через короткий промежуток времени его выписали абсолютно здоровым.
Напомним, на базе больницы им.Фишера создан региональный сосудистый центр по профилю неврология. Оснащение медучреждения современным оборудованием позволяет оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. Также в данном медицинском учреждении будет создан региональный сосудистый центр для оказания медицинской помощи пациентам с инфарктами.
Фото комитета здравоохранения Волгоградской области

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