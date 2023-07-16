Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели полицейского в ДТП под Волгоградом

Расследования 16.07.2023 17:05
0
16.07.2023 17:05
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Волгоградской области доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели в ДТП сотрудника полиции, сообщает V102.RU со ссылкой на следственный орган.
Напомним, 27-летний инспектор ДПС Межмуниципального МВД России «Урюпинский» Дмитрий Цепляев погиб в ДТП вечером 14 июля, по дороге со службы. По информации областного главка МВД, водитель Chevrolet Lacetti грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего инспектора. Находившийся вместе с ним в машине коллега погиб на месте. Источник «Высоты 102» в экстренных службах сообщил, что водитель Chevrolet, который находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделался всего лишь небольшими ссадинами.
В отношении 52-летнего водителя иномарки возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Высота 102» рассказывало подробно об этом происшествии в материале: «Не разошлись на повороте»: стали известны подробности гибели инспектора ДПС под Волгоградом
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
СК возбудил дело после гибели в ДТП инспектора в Волгоградской области15.07.2023 13:34
Расследования 15.07.2023 13:34
Опубликована расшифровка переговоров. Подробности крушения вертолета «Ансат» в Волгоградской области15.07.2023 09:43
Расследования 15.07.2023 09:43
Угрозы, слезы и стихи. Семье Мелконян-Смбатян смягчили приговор по делу об убийстве риелтора в Волгограде14.07.2023 19:13
Расследования 14.07.2023 19:13
Задержанный в Волгограде за двойное убийство электромонтер дал показания: видео14.07.2023 12:33
Расследования 14.07.2023 12:33
В Волгограде задержали убийцу двоих рыбаков на Сарпинском14.07.2023 11:12
Расследования 14.07.2023 11:12
В Волгограде осужденным за мошенничество экс-чиновникам отказали в смягчении приговора14.07.2023 10:06
Расследования 14.07.2023 10:06
Погрязшего в долгах волгоградца присяжные признали виновным в убийстве из-за денег13.07.2023 16:45
Расследования 13.07.2023 16:45
После смерти покалеченного опалубкой волгоградца возбудили дело13.07.2023 14:25
Расследования 13.07.2023 14:25
В Волгограде начали проверку после падения доски с недостроя на голову мужчине12.07.2023 14:33
Расследования 12.07.2023 14:33
После смертельного ДТП с двумя погибшими в Волгоградской области возбудили дело12.07.2023 10:42
Расследования 12.07.2023 10:42
«Голова вся в крови»: присяжные вынесли вердикт забившему годовалую дочь из-за плача волгоградцу11.07.2023 17:31
Расследования 11.07.2023 17:31
При капремонте домов в Волгограде вскрыли мошенничество на 20 млн рублей11.07.2023 17:27
Расследования 11.07.2023 17:27
В Волгограде отчима-педофила приговорили к 15 годам за насилие падчерицы11.07.2023 15:09
Расследования 11.07.2023 15:09
Мелконян в суде Волгограда рассказал о наградах СВО и учил русскому языку11.07.2023 12:36
Расследования 11.07.2023 12:36
На прикурившего от Вечного огня в Волгограде ярославца возбудили дело11.07.2023 09:08
Расследования 11.07.2023 09:08