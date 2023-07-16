Расследования

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели полицейского в ДТП под Волгоградом

Расследования 16.07.2023 17:05
0
16.07.2023 17:05



Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Волгоградской области доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели в ДТП сотрудника полиции, сообщает V102.RU со ссылкой на следственный орган.
Напомним, 27-летний инспектор ДПС Межмуниципального МВД России «Урюпинский» Дмитрий Цепляев погиб в ДТП вечером 14 июля, по дороге со службы. По информации областного главка МВД, водитель Chevrolet Lacetti грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего инспектора. Находившийся вместе с ним в машине коллега погиб на месте. Источник «Высоты 102» в экстренных службах сообщил, что водитель Chevrolet, который находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделался всего лишь небольшими ссадинами.  
В отношении 52-летнего водителя иномарки возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Высота 102» рассказывало подробно об этом происшествии в материале: «Не разошлись на повороте»: стали известны подробности гибели инспектора ДПС под Волгоградом
 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.07.2023 13:34
Расследования 15.07.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2023 09:43
Расследования 15.07.2023 09:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2023 19:13
Расследования 14.07.2023 19:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2023 12:33
Расследования 14.07.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2023 11:12
Расследования 14.07.2023 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2023 10:06
Расследования 14.07.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2023 16:45
Расследования 13.07.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2023 14:25
Расследования 13.07.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2023 14:33
Расследования 12.07.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2023 10:42
Расследования 12.07.2023 10:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2023 17:31
Расследования 11.07.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2023 17:27
Расследования 11.07.2023 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2023 15:09
Расследования 11.07.2023 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2023 12:36
Расследования 11.07.2023 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2023 09:08
Расследования 11.07.2023 09:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
Отель для жуков построили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:12
Разошлись миром с «Муромом»: волгоградский «Ротор» открыл чемпионат ничьейСмотреть фотографии
18:16
Росимущество проигрывает битву за землю для многодетных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:05
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели полицейского в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:34
На Волгоград обрушился мощный ливеньСмотреть фотографии
15:56
Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков сообщил о смерти материСмотреть фотографии
15:18
Итоги межсезонья: волгоградский «Ротор» вышел на старт нового чемпионатаСмотреть фотографии
15:18
«Его могли увезти в Саратов»: дочь пропавшего без следа волжанина рассказала о странном звонкеСмотреть фотографии
14:00
«Стрижепад» в самом разгаре: волгоградцев ради птиц просят повременить с ремонтом балконовСмотреть фотографии
12:35
В Камышине почтили память Героя России Александра КолгатинаСмотреть фотографии
11:42
В Волжском суд запретил мужчине приближаться к бывшей женеСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 28-летним гранатометчикомСмотреть фотографии
09:38
На севере Волгограда Mercedes врезался в домСмотреть фотографии
08:46
«Живем будто на мусорке»: показываем, как гигантские свалки захватили улицы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:48
Полиция и УФСБ гоняли по волгоградским полям незаконных мигрантов: видеоСмотреть фотографии
20:00
«Не разошлись на повороте»: стали известны подробности гибели инспектора ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:31
В Волгограде с помощью рейдов и видеокамер вычислят перегруженные фурыСмотреть фотографии
17:05
«Таксисты объезжают стороной»: в Волгограде разбитую дорогу по улице Дымченко латают всем миромСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде с 22 июня ищут седого мужчину из ГрозногоСмотреть фотографии
14:49
«Поджидают в песке и воде»: волгоградский инфекционист назвала главные летние опасности для детейСмотреть фотографии
13:53
«Красный Октябрь» отметил День металлургаСмотреть фотографии
13:34
СК возбудил дело после гибели в ДТП инспектора в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Пострадавшего в ДТП с погибшим полицейским под Волгоградом мальчика экстренно забрали из больницыСмотреть фотографии
10:37
Ехали со службы. В Волгоградской области в ДТП погиб 27-летний инспектор ДПССмотреть фотографии
09:43
Опубликована расшифровка переговоров. Подробности крушения вертолета «Ансат» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются сильный шторм, град и ливниСмотреть фотографии
21:50
В Волгограде на 14-летнего подростка рухнуло сухое деревоСмотреть фотографии
21:34
В Волгограде 17 июля ограничат доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
20:11
«Отдыху конец»: детей из лагеря отправляют по домам после природного пожара под ВолгоградомСмотреть фотографии
 