Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели полицейского в ДТП под Волгоградом









Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Волгоградской области доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели в ДТП сотрудника полиции, сообщает V102.RU со ссылкой на следственный орган.

Напомним, 27-летний инспектор ДПС Межмуниципального МВД России «Урюпинский» Дмитрий Цепляев погиб в ДТП вечером 14 июля, по дороге со службы. По информации областного главка МВД, водитель Chevrolet Lacetti грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего инспектора. Находившийся вместе с ним в машине коллега погиб на месте. Источник «Высоты 102» в экстренных службах сообщил, что водитель Chevrolet, который находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделался всего лишь небольшими ссадинами.

В отношении 52-летнего водителя иномарки возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области