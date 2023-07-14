В Волгограде осужденным за мошенничество экс-чиновникам отказали в смягчении приговора





Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор бывшему замглавы администрации района Антону Буднику и экс-замначальника районного отдела ЖКХ и работы с ТОС Артему Майхруку, которые просили смягчить им наказание. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, апелляционная инстанция разделила мнение прокуратуры региона о законности и справедливости приговора суда первой инстанции. Он вступил в законную силу.

Краснооктябрьский районный суд в апреле текущего года признал обоих виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Бывший замначальника отдела также осужден по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Будника приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Майхрука - к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Вину в совершении мошенничества они полностью признали. Вину в мелком взяточничестве бывший чиновник отрицает.

В суде установлено, что в начале марта 2022 года к заместителю начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС районной администрации обратился местный предприниматель, чтобы решить вопрос с отключением коммунальных ресурсов в здании автосервиса. Отключение энергоресурсов планировалось в рамках исполнительного производства в отношении коммерсанта о демонтаже части здания. Майхрук сообщил о поступившей просьбе замглавы администрации, хотя данный вопрос не входил в непосредственную компетенцию чиновников. Майхрук и Будник предложили за 500 тысяч рублей якобы решить проблему коммерсанта, хотя достоверно знали, что в праздничные дни отключение производиться не будет. После получения требуемой суммы Майхрук передал 400 тысяч рублей Буднику, оставив 100 тысяч рублей себе.

В ходе расследования было также установлено, что с 29 октября 2021 года по 4 ноября 2021-го Майхрук получил от представителя местного предпринимателя взятку в сумме 3 тысяч рублей за законные действия в виде оказания содействия в решении вопроса о согласовании места размещения контейнерной площадки для мусора.



