Цена на капусту в Волгоградской области пошла на взлет





На 15,2% за неделю в Волгоградской области подорожала белокочанная капуста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата, килограмм свежей капусты в регионе продают за 48,13 руб.

Изменились в Волгоградской области и цены на картофель, который снова подорожал. На этот раз на 5% - до 40,09 руб.

Рекордсменка прошлой недели по подорожанию морковь поднялась в цене незначительно. Рост за неделю составил около 1% - до 67,14 руб. за килограмм.



