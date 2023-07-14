Экономика

Цена на капусту в Волгоградской области пошла на взлет

Экономика 14.07.2023 08:10
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14.07.2023 08:10


На 15,2% за неделю в Волгоградской области подорожала белокочанная капуста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата, килограмм свежей капусты в регионе продают за 48,13 руб.
Изменились в Волгоградской области и цены на картофель, который снова подорожал. На этот раз на 5% - до 40,09 руб. 
Рекордсменка прошлой недели по подорожанию морковь поднялась в цене незначительно. Рост за неделю составил около 1% - до 67,14 руб. за килограмм.

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