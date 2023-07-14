Цена на капусту в Волгоградской области пошла на взлет

Экономика 14.07.2023 08:10
0
14.07.2023 08:10
На 15,2% за неделю в Волгоградской области подорожала белокочанная капуста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата, килограмм свежей капусты в регионе продают за 48,13 руб.
Изменились в Волгоградской области и цены на картофель, который снова подорожал. На этот раз на 5% - до 40,09 руб.
Рекордсменка прошлой недели по подорожанию морковь поднялась в цене незначительно. Рост за неделю составил около 1% - до 67,14 руб. за килограмм.
Банк Уралсиб увеличил выдачу карт «Прибыль» в 1,4 раза в первом полугодии13.07.2023 14:27
Экономика 13.07.2023 14:27
На рынке автомобилей с пробегом в 2023 году будет заключено почти семь миллионов сделок13.07.2023 12:19
Экономика 13.07.2023 12:19
Обновленные 100-рублевые купюры поступили в Волгоград13.07.2023 11:15
Экономика 13.07.2023 11:15
Банки открывают программы финансирования производителей и дилеров спецтехники13.07.2023 10:15
Экономика 13.07.2023 10:15
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам первого полугодия11.07.2023 12:13
Экономика 11.07.2023 12:13
В Волгоградской области планируют собрать 4,9 млн тонн зерновых10.07.2023 11:30
Экономика 10.07.2023 11:30
«Открытие Авто»: продажи китайских брендов составят 380-400 тысяч штук в 2023 году10.07.2023 10:51
Экономика 10.07.2023 10:51
«Открытие Авто»: продажи новых автомобилей в 2023 году могут достигнуть 960-990 тысяч машин08.07.2023 16:42
Экономика 08.07.2023 16:42
Бочаров 7 июля встретился с индийскими акционерами абразивного завода07.07.2023 21:57
Экономика 07.07.2023 21:57
Михаил Алексеев: «Прибыльность российской банковской системы по-прежнему высокая»07.07.2023 16:00
Экономика 07.07.2023 16:00
Волгоградские студенты могут пройти стажировку на волгоградском предприятии07.07.2023 14:54
Экономика 07.07.2023 14:54
«Росгосстрах» в Волгограде застраховал урожай зерновых крупного агрохолдинга на 933 млн рублей07.07.2023 09:59
Экономика 07.07.2023 09:59
В Волгоградской области бензин за неделю подорожал еще на 2 копейки06.07.2023 21:08
Экономика 06.07.2023 21:08
За полгода волгоградцы заплатили 61,2 млрд рублей налогов06.07.2023 17:24
Экономика 06.07.2023 17:24
На АО «КАУСТИК» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии»06.07.2023 15:37
Экономика 06.07.2023 15:37