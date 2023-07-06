В Волгограде и области морковь дорожает круче доллара

Экономика 06.07.2023 15:22
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06.07.2023 15:22
В Волгоградской области за минувшую неделю сильно подорожала морковь, а в Камышине и Михайловке еще свекла и картофель. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на исследование Волгоградстата.
В областном центре морковь выросла в цене на 11,68% - до 67,87 рубля за килограмм. Больше всего этот универсальный овощ подорожал в Камышине - на 12,05% за неделю до 64,65 рубля. В Михайловке морковь стала дороже всего на 7,93%, где килограмм можно приобрести за 60,22 рубля.
Также изменились цены на свеклу и картофель. Так, в Волгограде свекла подешевела на 2,18% (41,28 рубля за кг.), а картофель подорожал на 5,03% (36,45 рубля за кг.). В Камышине свекла и картофель выросли в цене примерно одинаково - более чем на 10%. Картофель здесь продают за 46,60 рубля за кило, а свеклу - за 47,04. В Михайловке стоимость килограмма картошки подскочила на 11,72% (до 38,05 рубля за кг), но все равно купить ее можно дешевле, чем в Камышине. Цена на свеклу в Михайловке увеличилась всего на 2,32% - до 37,28 рубля за килограмм.
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