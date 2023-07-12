Гулял один. Опубликовано видео падения опалубки на голову волгоградца

Опубликовано видео падения на голову 50-летнего мужчины в пешеходной зоне сквера имени Пушкина в центре Волгограда фанерной доски. Как стало известно V102.RU, волгоградец в тот день в одиночестве прогуливался по парку.





— Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с получением травмы головы 50-летним мужчиной в Центральном районе Волгограда, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при проведении строительных работ.

Уточняется, что надзорное ведомство также взяло на контроль проводимую полицией доследственную проверку на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По предварительным данным, все произошло накануне примерно в 18.00. Мужчина, спускаясь по лестнице от сквера имени Пушкина в пойму реки Царицы получил удар по голове оторвавшимся от строящегося неподалеку здания фрагментом опалубки. Мужчину госпитализировали. Как уточнили в облздраве, пострадавший в тяжелом состоянии помещен в реанимационное отделение областной больницы № 1.

Напомним, что видео с пострадавшим мужчиной стали выкладывать в местных пабликах. Скорую вызвали горожане, которые оказались поблизости от места происшествия.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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