Общество

Покалеченный упавшей с высоты опалубкой волгоградец умер в больнице

Общество 13.07.2023 08:50
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13.07.2023 08:50


Получивший тяжелые травмы 50-летний мужчина в центре Волгограда у спуска в пойму реки Царицы, несмотря на усилия врачей, скончался. Как стало известно V102.RU от источника в экстренных службах, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа.   



— Мужчина, доставленный в ВОКБ № 1 в крайне тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей, скончался в условиях реанимации в ночь на 13 июля. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Напомним, что 11 июля примерно в 18.00 мужчина, спускаясь по лестнице от сквера имени Пушкина, получил удар по голове оторвавшимся от строящегося неподалеку здания фрагментом опалубки. Момент удара попал на видео. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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