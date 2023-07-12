Расследования

В Волгограде начали проверку после падения доски с недостроя на голову мужчине

Расследования 12.07.2023 14:33
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12.07.2023 14:33


Полиция проводит проверку по факту падения доски на голову 50-летнему мужчине в центре Волгограда, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.
- Предварительно установлено, что телесные повреждения волгоградец получил около 18-00 час. в результате падения на него фанерного листа с рядом находящегося здания, - рассказали в главке.
Происшествие случилось на пешеходной зоне сквера имени Пушкина в Центральном районе, рядом со строящимся зданием у гостиницы на Предмостной площади.
О случившемся ранее сообщили очевидцы, поделившись фотографиями и видео в соцсетях. По их словам, мужчина в момент прилета доски шел по лестнице, которая ведет из сквера в пойму реки Царица. От удара он упал без создания. Пострадавшего доставили в больницу. Его состояния тяжелое.
По результатам проверки, как отмечают в полиции, будет принято процессуальное решение.

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