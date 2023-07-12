В центре Волгограда упавшая с недостроя доска пробила голову мужчине











Врачи в Волгограде борются за жизнь мужчины, который получил серьезную травму головы от падения доски с высоты строящегося здания у гостиницы на Предмостной площади, передает V102.RU.

- Неопознанный мужчина доставлен в ВОКБ №1, получает лечение в реанимационном отделении, состояние тяжёлое, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Известно, что несчастный случай произошел накануне, 11 июля, в Центральном районе Волгограда в 18:00. Горожане активно обсуждают это происшествие в местных пабликах, где очевидцы выложили фото и видео пострадавшего. На них видно, что удар доски пришелся мужчине по голове. Он упал на лестницу, которая ведет со сквера Пушкина в пойму Царицы, потеряв сознание. Скорую помощь вызвали горожане, которые оказались поблизости от места происшествия.

Видео: Кирилл Атаханов, ВК



