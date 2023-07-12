Происшествия

В центре Волгограда упавшая с недостроя доска пробила голову мужчине

Происшествия 12.07.2023 13:13
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12.07.2023 13:13




Врачи в Волгограде борются за жизнь мужчины, который получил серьезную травму головы от падения доски с высоты строящегося здания у гостиницы на Предмостной площади, передает V102.RU.
- Неопознанный мужчина доставлен в ВОКБ №1, получает лечение в реанимационном отделении, состояние тяжёлое,  - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Известно, что несчастный случай произошел накануне, 11 июля, в Центральном районе Волгограда в 18:00. Горожане активно обсуждают это происшествие в местных пабликах, где очевидцы выложили фото и видео пострадавшего. На них видно, что удар доски пришелся мужчине по голове. Он упал на лестницу, которая ведет со сквера Пушкина в пойму Царицы, потеряв сознание. Скорую помощь вызвали горожане, которые оказались поблизости от места происшествия.
Видео: Кирилл Атаханов, ВК

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