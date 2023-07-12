







Экосовет при Волгоградской областной думе после выступления губернатора рекомендовал профильному комитету администрации региона сменить регионального оператора по обращению с ТКО. Эта процедура уже запущена. Как сообщили V102.RU в Волгоградской областной думе, экологи, ученые и общественники пришли к такому мнению, проанализировав экологическую ситуацию в сфере обращения с отходами, сложившуюся на территории региона.













- Сегодня губернатор поставил перед нами задачу – найти инструменты и механизмы решения проблемы в сфере обращения с отходами, - отметила, подводя итоги заседания, председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. – Экосовет неоднократно заслушивал на своих заседаниях разного рода обещания регионального оператора, которые до сих пор не исполнены. Без должного исполнения остались и многочисленные акты реагирования и предписания различных ведомств. Сегодня создалась обстановка, с которой мы мириться не можем. Мы собрались, чтобы принять кардинальное решение. Совершенно очевидно, что с данным региональным оператором нам сегодня не по пути.

Депутат пояснила, что действующий региональный оператор по обращению с ТКО явно со своими обязанностями явно не справляется. Ирина Соловьева привела пример по Дзержинскому району, где накоплено порядка 14 тысяч кубов, а мусор вывозит только одна машина. Из-за этого во дворах растут стихийные свалки.

- Мы должны обеспечить конституционное право наших граждан на благоприятную окружающую среду, защитить их здоровье. Поэтому мы не видим иного пути, кроме как рекомендовать комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии инициировать процедуру лишения статуса регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград» и в соответствии с федеральным законом провести все необходимые юридические мероприятия по отбору нового регоператора, с которым впоследствии будет заключен договор. Со своей стороны мы полностью разделяем посыл губернатора, что с этим беспорядком надо заканчивать, поэтому мы приняли важное первоочередное решение в данной создавшейся ситуации в интересах граждан. Мы также оставляем за собой право на осуществление общественного контроля. Думаю, что наши предложения будут учтены, и мы увидим уже в самое ближайшее время решение этой проблемы.













Компания «Ситиматик-Волгоград» (ранее - «Управление отходами») приступила к исполнению своих обязанностей 1 января 2019 года. Соглашение было заключено на 10 лет. Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз сообщил, что у регоператора есть задолженность за услуги по размещению и утилизации отходов: в 2022 году она составляла 190 миллионов рублей, в 2023-м – выросла почти в два раза до 390 миллионов рублей. С мая ситуация с вывозом ТКО ухудшилась. Только в облкомприроды поступило 357 обращений граждан. По информации Госжилнадзора, только в этом году выявлено 168 нарушений оказания услуг по вывозу ТКО, возбуждено 36 дел об административных правонарушениях, объявлено 50 предостережений, выдано 16 предписаний.

- Очень жаль, что за четыре с половиной года компания, которая изначально в процессе конкурных процедур декларировала, что она может все, при этом четко понимая ответственность и риски, так и не смогла доказать свою состоятельность, - сказала председатель комитета Волгоградской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Валентина Гречина. - За это время менялись руководители компании, собственники, но результат, к сожалению, печальный. Отмечу, что тариф, который установлен для регионального оператора, полностью обеспечивает затраты для выполнения обязанности ежедневного вывоза мусора со всей территории Волгоградской области, а не только городов.

Напомним, что сегодня, 12 июля, губернатор неожиданно посетил заседание Экосовета, где раскритиковал работу регионального оператора по обращению с ТКО. Позже облкомприроды сообщило, что запускает процедуру лишения «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора.

Фото: Волгоградской облдумы

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