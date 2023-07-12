Экология

Экосовет одобрил решение о смене мусорного регоператора в Волгоградской области

Экология 12.07.2023 22:02
0
12.07.2023 22:02



Экосовет при Волгоградской областной думе после выступления губернатора рекомендовал профильному комитету администрации региона сменить регионального оператора по обращению с ТКО. Эта процедура уже запущена. Как сообщили V102.RU  в Волгоградской областной думе, экологи, ученые и общественники пришли к такому мнению, проанализировав экологическую ситуацию в сфере обращения с отходами, сложившуюся на территории региона.



 - Сегодня губернатор поставил перед нами задачу – найти инструменты и механизмы решения проблемы в сфере обращения с отходами, - отметила, подводя итоги заседания, председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. – Экосовет неоднократно заслушивал на своих заседаниях разного рода обещания регионального оператора, которые до сих пор не исполнены. Без должного исполнения остались и многочисленные акты реагирования и предписания различных ведомств. Сегодня создалась обстановка, с которой мы мириться не можем. Мы собрались, чтобы принять кардинальное решение. Совершенно очевидно, что с данным региональным оператором нам сегодня не по пути.
Депутат пояснила, что действующий региональный оператор по обращению с ТКО явно со своими обязанностями явно не справляется. Ирина Соловьева привела пример по Дзержинскому району, где накоплено порядка 14 тысяч кубов, а мусор вывозит только одна машина. Из-за этого во дворах растут стихийные свалки.
- Мы должны обеспечить конституционное право наших граждан на благоприятную окружающую среду, защитить их здоровье. Поэтому мы не видим иного пути, кроме как рекомендовать комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии инициировать процедуру лишения статуса регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград» и в соответствии с федеральным законом провести все необходимые юридические мероприятия по отбору нового регоператора, с которым впоследствии будет заключен договор. Со своей стороны мы полностью разделяем посыл губернатора, что с этим беспорядком надо заканчивать, поэтому мы приняли важное первоочередное решение в данной создавшейся ситуации в интересах граждан. Мы также оставляем за собой право на осуществление общественного контроля. Думаю, что наши предложения будут учтены, и мы увидим уже в самое ближайшее время решение этой проблемы.



Компания «Ситиматик-Волгоград» (ранее - «Управление отходами») приступила к исполнению своих обязанностей 1 января 2019 года. Соглашение было заключено на 10 лет. Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз сообщил, что у регоператора есть задолженность за услуги по размещению и утилизации отходов: в 2022 году она составляла 190 миллионов рублей, в 2023-м – выросла  почти в два раза до 390 миллионов рублей. С мая ситуация с вывозом ТКО ухудшилась. Только в облкомприроды поступило 357 обращений граждан. По информации Госжилнадзора, только в этом году выявлено 168 нарушений оказания услуг по вывозу ТКО, возбуждено 36 дел об административных правонарушениях, объявлено 50 предостережений, выдано 16 предписаний.
- Очень жаль, что за четыре с половиной года компания, которая изначально в процессе конкурных процедур декларировала, что она может все, при этом четко понимая ответственность и риски, так и не смогла доказать свою состоятельность, - сказала председатель комитета Волгоградской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Валентина Гречина. - За это время менялись руководители компании, собственники, но результат, к сожалению, печальный. Отмечу, что тариф, который установлен для регионального оператора, полностью обеспечивает затраты для выполнения обязанности ежедневного вывоза мусора со всей территории Волгоградской области, а не только городов. 
Напомним, что сегодня, 12 июля, губернатор неожиданно посетил заседание Экосовета, где раскритиковал работу регионального оператора по обращению с ТКО. Позже облкомприроды сообщило, что запускает процедуру лишения «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора.
Фото: Волгоградской облдумы
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
11.07.2023 09:52
Экология 11.07.2023 09:52
Комментарии

0
Далее
Экология
10.07.2023 11:36
Экология 10.07.2023 11:36
Комментарии 0

0
Далее
Экология
08.07.2023 19:39
Экология 08.07.2023 19:39
Комментарии

0
Далее
Экология
04.07.2023 11:18
Экология 04.07.2023 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экология
04.07.2023 07:17
Экология 04.07.2023 07:17
Комментарии 0

0
Далее
Экология
02.07.2023 20:20
Экология 02.07.2023 20:20
Комментарии 0

0
Далее
Экология
28.06.2023 20:06
Экология 28.06.2023 20:06
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.06.2023 14:15
Экология 22.06.2023 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Экология
21.06.2023 19:43
Экология 21.06.2023 19:43
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.06.2023 21:02
Экология 15.06.2023 21:02
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.06.2023 12:39
Экология 15.06.2023 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.06.2023 21:14
Экология 14.06.2023 21:14
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.06.2023 13:28
Экология 14.06.2023 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.06.2023 12:54
Экология 14.06.2023 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.06.2023 18:26
Экология 13.06.2023 18:26
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:02
Экосовет одобрил решение о смене мусорного регоператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:08
Депутаты уволили главу района в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
«Нам говорят - это нормально»: волгоградцы возмущены очередью из скорых у детской инфекционной больницыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
«Важны первые часы»: в Волгограде впервые провели гемодиализ 4-летней девочкеСмотреть фотографии
19:35
Облкомприроды: запущен процесс по лишению «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператораСмотреть фотографии
18:54
«Ростелеком» обеспечил цифровой связью и видеонаблюдением «Магазины постоянных распродаж»Смотреть фотографии
18:32
На юге Волгограда в квартире найдены мертвыми отец и сынСмотреть фотографии
17:47
«Это прямой путь к инвалидности»: врач рассказал о непоправимых последствиях травмы ныряльщикаСмотреть фотографии
17:36
Эксперты составили усредненный портрет страхователя китайского автомобиляСмотреть фотографии
17:05
«Это бардак!»: губернатор на Экосовете в Волгограде раскритиковал работу мусорного регоператораСмотреть фотографии
16:14
Волгоградка попала в реанимацию после нападения быкаСмотреть фотографии
15:21
Гулял один. Опубликовано видео падения опалубки на голову волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Стало известно, куда чаще всего хотят улететь из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде начали проверку после падения доски с недостроя на голову мужчинеСмотреть фотографии
13:29
Календарь абитуриента ИАиС ВолгГТУ: важные даты поступления в 2023 годуСмотреть фотографии
13:23
«Она уезжает в ДПС»: певицу Анет Сай с мигалкой прокатили до аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В центре Волгограда упавшая с недостроя доска пробила голову мужчинеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Волгоградский «Ротор» завершил сбор в Минске двумя победамиСмотреть фотографии
12:24
Каждый второй кредит россияне оформляют на отечественную машину, каждый четвертый – на китайскуюСмотреть фотографии
11:55
Волгоградский чиновник погиб в Анапе при спасении из моря тонущей женщиныСмотреть фотографии
11:15
«На объекте работы не ведутся»: чиновники в Котово прозрели и разорвали договор о скандальном капремонте водоводаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Полезный интернет: эксперты и Tele2 расскажут, как провести лето более продуктивноСмотреть фотографии
10:58
Приключения водителей на ремонтируемом перекрестке с люками в Волгограде попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
После смертельного ДТП с двумя погибшими в Волгоградской области возбудили делоСмотреть фотографии
10:07
«Волгоградэнергосбыт» напомнил, как онлайн оплатить квитанцию тремя способамиСмотреть фотографии
09:46
РПН: в волгоградских детских лагерях нашли санитарные нарушенияСмотреть фотографии
09:19
Опубликованы списки кандидатов в Волгоградскую гордумуСмотреть фотографии
09:17
«Ростелеком» и Сеченовский Университет будут развивать цифровые технологии в радиологииСмотреть фотографии
07:35
«Огород утонул, дом пока стоит»: двор волгоградской пенсионерки топит неизвестная черная жидкостьСмотреть фотографииCмотреть видео
22:14
«Предлагаю на грешную землю опуститься»: Бочаров на встрече с активом ЕР призвал взяться за сельские дорогиСмотреть фотографии
 