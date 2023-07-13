В Волгоградской области подросток выстрелил в грудь 10-летнему брату

В Урюпинске Волгоградской области 10-летний подросток получил травму при стрельбе из оружия. Как сообщает V102.RU, ребенку в грудь выстрелил собственный брат.

— 12 июля 2023 года во дворе частного дома двое несовершеннолетних братьев стреляли из пневматической винтовки, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Во время стрельбы 13-летний мальчик произвел выстрел, попав 10-летнему брату в грудь. Проводится проверка.

Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу областного центра. Выяснилось, что винтовка принадлежит их дедушке. Дети приехали к нему в гости из Ленинградской области на школьные каникулы.

— Сотрудники полиции примут меры реагирования в отношении взрослых, допустивших получение травм несовершеннолетним, — добавили в областном главке.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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