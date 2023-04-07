Расследования

«Охотился на Жульку»: жители Фролово нашли стрелка, выстрелившего в дворовую собаку

Расследования 07.04.2023 20:47
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07.04.2023 20:47



Жители Фролово Волгоградской области продолжают бурно обсуждать происшествие, которое случилось в микрорайоне Заречный 5 апреля. Тогда, напомним, заехавший во двор домов №№34 и 35 мужчина на белой «Ладе Гранте» из ружья выстрелил в дворовую собачку, которая была любимицей жителей. 
- Жулька – маленькая, безобидная и добрая собачка, - рассказывают фроловчане. – В феврале мы ее стерилизовали. Приплода она приносить не будет, ни на кого никогда не бросалась. Все жители ее подкармливают, дети с ней играют. Но этот так называемый человек почему-то посчитал, что у него есть право лишить жизни живое существо.  Взял и выстрелил в Жульку. 
Собачка, по свидетельству очевидцев, после выстрела взвизгнула и вылетела со двора. После этого она боится подходить к людям. Но волонтеры собираются поймать дворнягу и отвезти ее к  ветеринарам. 
- Внешних признаков ранения нет, но пуля может застрять под кожей, тем более Жулька у нас очень «шерстяная», на первый взгляд рану можно не увидеть, - говорят фроловчане. 
Между тем, люди уже провели собственное расследование и вычислили человека, который может быть причастен к стрельбе на детской песочнице. 
- Мы знаем номер его машины и, предположительно, это может быть Василий Ч., - поделилась с ИА «Высота 102» одна из волонтеров. – Ему 65 лет. Видимо, так «веселится» на пенсии. 
Теперь жители Фролово ждут результатов проверки полицейских по факту стрельбы по животному во дворе домов. 
- Конечно, это ужасно, что какой-то негодяй стрелял в животное, при этом вполне мог ранить или убить и людей, - говорят волонтеры. – Но еще ужаснее то, что многие в соцсетях поддерживают этого нелюдя и считают, что именно так надо поступать с бездомными животными. При этом они, наверное, не думают о том, что вошедший в раж ненавистник животных может направить оружие и в сторону людей. Хотелось бы, чтобы они об этом задумались, одобряя такие варварские методы, чем бы они не при этом не руководствовались. 
Между тем, накануне в ГУ МВД по Волгоградской области на просьбу информагентства ИА "Высота 102" прокомментировать ситуацию со стрельбой во Фролово ответили, что заявлений о происшествии в полицию не поступало.
Напомним, это уже не первый случай нападения людей на собак по Фролово. Так, одна из дворняг получила тяжелые травмы после встречи с человеком. Собака пережила несколько операций, однако до сих пор не может передвигаться. В настоящее время за ней ухаживают в волгоградском приюте "Лисена". 
Фото читателей ИА "Высота 102"

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