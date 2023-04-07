«Охотился на Жульку»: жители Фролово нашли стрелка, выстрелившего в дворовую собаку

Расследования 07.04.2023 20:47
0
07.04.2023 20:47
Жители Фролово Волгоградской области продолжают бурно обсуждать происшествие, которое случилось в микрорайоне Заречный 5 апреля. Тогда, напомним, заехавший во двор домов №№34 и 35 мужчина на белой «Ладе Гранте» из ружья выстрелил в дворовую собачку, которая была любимицей жителей.
- Жулька – маленькая, безобидная и добрая собачка, - рассказывают фроловчане. – В феврале мы ее стерилизовали. Приплода она приносить не будет, ни на кого никогда не бросалась. Все жители ее подкармливают, дети с ней играют. Но этот так называемый человек почему-то посчитал, что у него есть право лишить жизни живое существо. Взял и выстрелил в Жульку.
Собачка, по свидетельству очевидцев, после выстрела взвизгнула и вылетела со двора. После этого она боится подходить к людям. Но волонтеры собираются поймать дворнягу и отвезти ее к ветеринарам.
- Внешних признаков ранения нет, но пуля может застрять под кожей, тем более Жулька у нас очень «шерстяная», на первый взгляд рану можно не увидеть, - говорят фроловчане.
Между тем, люди уже провели собственное расследование и вычислили человека, который может быть причастен к стрельбе на детской песочнице.
- Мы знаем номер его машины и, предположительно, это может быть Василий Ч., - поделилась с ИА «Высота 102» одна из волонтеров. – Ему 65 лет. Видимо, так «веселится» на пенсии.
Теперь жители Фролово ждут результатов проверки полицейских по факту стрельбы по животному во дворе домов.
- Конечно, это ужасно, что какой-то негодяй стрелял в животное, при этом вполне мог ранить или убить и людей, - говорят волонтеры. – Но еще ужаснее то, что многие в соцсетях поддерживают этого нелюдя и считают, что именно так надо поступать с бездомными животными. При этом они, наверное, не думают о том, что вошедший в раж ненавистник животных может направить оружие и в сторону людей. Хотелось бы, чтобы они об этом задумались, одобряя такие варварские методы, чем бы они не при этом не руководствовались.
Между тем, накануне в ГУ МВД по Волгоградской области на просьбу информагентства ИА "Высота 102" прокомментировать ситуацию со стрельбой во Фролово ответили, что заявлений о происшествии в полицию не поступало.
Напомним, это уже не первый случай нападения людей на собак по Фролово. Так, одна из дворняг получила тяжелые травмы после встречи с человеком. Собака пережила несколько операций, однако до сих пор не может передвигаться. В настоящее время за ней ухаживают в волгоградском приюте "Лисена".
Фото читателей ИА "Высота 102"
Кикбоксера Григоряна будут судить за 35 ударов ножом 29-летней волжанки07.04.2023 20:02
Расследования 07.04.2023 20:02
В Волгограде за 4 дня расследовали дело об осквернении Вечного огня07.04.2023 17:26
Расследования 07.04.2023 17:26
"Надо поверить?": чиновники Котово обнародовали пробы воды после скандала с коричневой жижей07.04.2023 13:46
Расследования 07.04.2023 13:46
Троих душегубов осудят за разбой и убийство пенсионерки под Волгоградом07.04.2023 13:32
Расследования 07.04.2023 13:32
Жителя Волгоградской области оштрафовали за экстремистские картинки07.04.2023 11:13
Расследования 07.04.2023 11:13
Волгоградка сядет на 9 лет за избиение до смерти пожилой няни07.04.2023 10:54
Расследования 07.04.2023 10:54
Причину помпажа двигателя в самолете Волгоград-Москва не выяснили из-за санкций06.04.2023 17:23
Расследования 06.04.2023 17:23
Под Волгоградом вооруженные ножом подростки ограбили соседа06.04.2023 12:05
Расследования 06.04.2023 12:05
Под Волгоградом экс-сотрудницу банка осудят за кражи денег со счетов 37 пенсионеров06.04.2023 11:27
Расследования 06.04.2023 11:27
В Волгограде двоих юных курьеров обвиняют в попытке крупного мошенничества06.04.2023 11:09
Расследования 06.04.2023 11:09
У волгоградки украли 695 тысяч под прикрытием денежной реформы06.04.2023 09:39
Расследования 06.04.2023 09:39
На прикурившего от Вечного огня в Волгограде жителя Свердловской области возбудили уголовное дело05.04.2023 11:56
Расследования 05.04.2023 11:56
Чиновники Котово незаконно выделили землю владелице автомастерской05.04.2023 11:43
Расследования 05.04.2023 11:43
Проверял оперативность. Пьяный «минер» Волжской ГЭС отделался условным сроком04.04.2023 18:31
Расследования 04.04.2023 18:31
Снимали с лестницы и передавали врачам: опубликовано видео спасения волгоградцев из горящего дома04.04.2023 18:24
Расследования 04.04.2023 18:24