Под Волгоградом подросток случайно выстрелил в живот 12-летнему другу

Происшествия 26.03.2023 15:10
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26.03.2023 15:10
В больницу Волгограда с пулевым ранением в живот госпитализирован 12-летний мальчик. Полиция проводит проверку, сообщили ИА «Высота 102» сегодня, 26 марта, в ГУ МВД России по Волгоградской области.
- Предварительно установлено, что днём несовершеннолетний вместе со своим 15-летним товарищем пришли в гости к общему знакомому. На хоздворе дети стали стрелять из пневматической винтовкой «Хатсан», принадлежащей хозяину домовладения, - рассказали в главке.
Из-за неосторожного обращения с оружием 15-летний подросток произвел выстрел. Пуля попала в живот его 12-летнему товарищу.
Происшествие случилось в селе Ивановка Октябрьского района Волгоградской области. Мальчика 25 марта с пулевым ранением доставили в больницу Волгограда.
- По данному факту сотрудниками ПДН будет проведена проверка, приняты меры в соответствии с законодательством, - сказали в главке.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что ребенок получает лечение в детском хирургическом отделении 7-ой больницы в Волгограде. Его состояние средней степени тяжести.
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