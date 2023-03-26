Под Волгоградом подросток случайно выстрелил в живот 12-летнему другу









В больницу Волгограда с пулевым ранением в живот госпитализирован 12-летний мальчик. Полиция проводит проверку, сообщили ИА «Высота 102» сегодня, 26 марта, в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Предварительно установлено, что днём несовершеннолетний вместе со своим 15-летним товарищем пришли в гости к общему знакомому. На хоздворе дети стали стрелять из пневматической винтовкой «Хатсан», принадлежащей хозяину домовладения, - рассказали в главке.

Из-за неосторожного обращения с оружием 15-летний подросток произвел выстрел. Пуля попала в живот его 12-летнему товарищу.

Происшествие случилось в селе Ивановка Октябрьского района Волгоградской области. Мальчика 25 марта с пулевым ранением доставили в больницу Волгограда.

- По данному факту сотрудниками ПДН будет проведена проверка, приняты меры в соответствии с законодательством, - сказали в главке.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что ребенок получает лечение в детском хирургическом отделении 7-ой больницы в Волгограде. Его состояние средней степени тяжести.



