Оружие нашли в водоеме. В Волгограде спор из-за девушки в караоке-клубе закончился стрельбой

В Кировском районе Волгограда между посетителями караоке-клуба произошел спор, закончившейся стрельбой. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел в заведении под названием «Каспий».

— В пятом часу утра 8 апреля в одном из караоке-баров между посетителями произошел конфликт, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Выйдя на улицу, участник конфликта несколько раз выстрелил в сторону 48-летнего потерпевшего из травматического оружия и скрылся. Мужчина был доставлен в больницу с ранениями бедра и голени.

Как уточнили областном главке МВД, вскоре оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение стрелявшего — им оказался 42-летний ранее судимый волгоградец.

— Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за девушки, а травматический пистолет подозреваемый выбросил в один из водоемов, — добавили в полицейском ведомстве.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», мужчины, отдыхавшие в караоке, нигде официально не работают, а стрелявший ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В потерпевшего он произвел не менее трех выстрелов.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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