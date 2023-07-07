В Михайловском районе Волгоградской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели малолетнего ребенка. Как сообщает V102.RU, накануне в реке утонул восьмилетний второклассник.

— Ребенок утонул во время купания в реке Медведица в станице Арчединская, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Марина Смолянская. — К реке мальчик пошел без спроса родителей. Купался в непредназначенном для общего купания месте. Проводится процессуальная проверка.

Известно, что школьник выбрал для купания место недалеко от дома. Мальчик пошел к реке вечером 6 июня. Тело ребенка подняли из воды сегодня.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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