В Михайловском районе Волгоградской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели малолетнего ребенка. Как сообщает V102.RU, накануне в реке утонул восьмилетний второклассник.
— Ребенок утонул во время купания в реке Медведица в станице Арчединская, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Марина Смолянская. — К реке мальчик пошел без спроса родителей. Купался в непредназначенном для общего купания месте. Проводится процессуальная проверка.
Известно, что школьник выбрал для купания место недалеко от дома. Мальчик пошел к реке вечером 6 июня. Тело ребенка подняли из воды сегодня.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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