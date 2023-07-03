В Волгограде экс-учителя с 43-летним стажем ждет суд за многомиллионную аферу

В Кировский районный суд Волгограда прокуратурой направлено уголовное дело в отношении бывшей учительницы русского языка и литературы с 43-летним стажем Татьяны Петровой. Как сообщает V102.RU, экс-педагога школы № 56 обвиняют в афере с кредитными деньгами на сумму более 32 миллионов рублей.

— Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летней жительницы Волгограда, обвиняемой в совершении 47 эпизодов преступлений, предусмотренных чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе в особо крупном размере), — пояснила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемых деяниях женщина отрицает. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемой — коттедж и земельный участок.

По версии следствия, обвиняемая с декабря 2017 года по декабрь 2020 года предлагала волгоградцам получить деньги якобы в рамках госпрограммы. Женщина уверяла, что для участия необходимо всего лишь в любом банке открыть кредитную линию. При этом 80% от суммы займа жертвы аферы должны были отдать своей благодетельнице, а оставшиеся 20% забрать себе.

Обвиняемая объясняла, что кредит будет погашен государством. Что бы создать иллиюзию рабочей системы, фигурантка дела некоторое время закрывала платежи по кредитам. Одновременно она предлагала рекламировать ее услуги и приводить знакомых и друзей.

Таким нехитрым способом женщина обманула 44 человека. Сумму ущерба оценивают в сумму, превышающую 31 миллион рублей. В дальнейшем обвиняемая переставала выплачивать кредиты за своих «подопечных». За аферы с деньгами простых волгоградцев Петровой грозит в общей сложности до 10 лет колонии.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что Татьяна Петрова в день судебного заседания по избранию меры пресечения уволилась из стен школы, в которой проработала 26 лет. Жертвы обаятельной женщины готовы были брать кредиты на суммы от 300 000 до 3,3 миллиона рублей.

Известно, что ранее Татьяна Петрова не имела проблем с законом. Сама бывшая учительница, как удалось узнать корреспондентам информагентства, не считает свою деятельность чем-то криминальным. Экс-педагог настаивает на том, что ее оговорили и такая госпрограмма действительно существует, а она просто зарабатывала деньги.

Коллаж и видео: ИА «Высота 102»