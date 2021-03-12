«Мой муж – охранник губернатора»: учительницу из Волгограда арестовали за грандиозный развод людей на деньги







Учительницу русского языка и литературы с 43-летним стажем из Волгограда обвиняют в многомиллионной афере. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, в отношении педагога школы №56 Кировского района Татьяны Петровой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как минимум два ближайших месяца предприимчивая учительница проведет в СИЗО. В день судебного заседания по избранию меры пресечения Татьяна Борисовна уволилась из школы, в которой проработала 26 лет.

История криминальных похождений интеллигентной на вид 62-летней учительницы поражает авантюрным сюжетом. В его основе незатейливая, но, как выяснилось, вполне рабочая схема отъема денег у людей: контрагент берет кредит в банке. Учительница обещает в течение полугода погасить его сама, при этом 80% суммы забирает себе, а 20% оставляет заемщику. В качестве доказательства своей кристальной частности Петрова, которая не стесняется встречаться с клиентами прямо в школе, предоставляет людям липовую расписку, якобы заверенную у нотариуса, о намерении самостоятельно выплатить кредит.





Первые несколько месяцев мошенница исправно вносит ежемесячные платежи. В это время довольные жертвы развода, взявшие кредиты на суммы от 300 тысяч до 3,3 млн рублей, рекламируют услуги госпожи Петровой своим близким, соседям и друзьям. Только на начальной стадии расследования уголовного дела числится уже 21 потерпевший, которые суммарно заняли в банках свыше 9 млн рублей. Сколько пострадавших на самом деле – можно только догадываться.

Вишенкой на торте является эпизод о якобы «участии» в этой криминальной истории губернатора Волгоградской области. Педагог муниципальной школы, не краснея, "заливала", что является членом команды Андрея Бочарова, а также, что ее муж - генерал и охранник главы региона. Петрова рассказывала людям, что «бесплатные» кредиты населению раздают в рамках федеральной программы по поднятию финансового рейтинга региона, повышению его инвестиционной привлекательности. Волгоградцам такой аргумент показался железобетонным и они целыми семьями бросались в кредитный омут, надеясь получить легких денег.

Спустя 3-5 месяцев после оформления займов люди вдруг осознавали, что аттракцион щедрости прекратил работу: Петрова сначала искала разные отговорки, почему не платит, ссылалась и на болезни, а затем и вовсе пропадала с радаров. А горожане, среди которых простые работяги, пенсионеры, водители, продавцы магазинов с более чем скромными зарплатами в пандемию оказывались один на один с кредитной кабалой. Подробнее о злоключениях потерпевших из первых уст – в видеоматериале «Высоты 102».

Где все эти деньги – неизвестно. На допросах в полиции когда-то очень разговорчивая Петрова пока не проронила ни слова.