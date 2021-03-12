«Мой муж – охранник губернатора»: учительницу из Волгограда арестовали за грандиозный развод людей на деньги
Расследования 12.03.2021 10:47
0
12.03.2021 10:47
Учительницу русского языка и литературы с 43-летним стажем из Волгограда обвиняют в многомиллионной афере. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, в отношении педагога школы №56 Кировского района Татьяны Петровой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как минимум два ближайших месяца предприимчивая учительница проведет в СИЗО. В день судебного заседания по избранию меры пресечения Татьяна Борисовна уволилась из школы, в которой проработала 26 лет.
История криминальных похождений интеллигентной на вид 62-летней учительницы поражает авантюрным сюжетом. В его основе незатейливая, но, как выяснилось, вполне рабочая схема отъема денег у людей: контрагент берет кредит в банке. Учительница обещает в течение полугода погасить его сама, при этом 80% суммы забирает себе, а 20% оставляет заемщику. В качестве доказательства своей кристальной частности Петрова, которая не стесняется встречаться с клиентами прямо в школе, предоставляет людям липовую расписку, якобы заверенную у нотариуса, о намерении самостоятельно выплатить кредит.
Первые несколько месяцев мошенница исправно вносит ежемесячные платежи. В это время довольные жертвы развода, взявшие кредиты на суммы от 300 тысяч до 3,3 млн рублей, рекламируют услуги госпожи Петровой своим близким, соседям и друзьям. Только на начальной стадии расследования уголовного дела числится уже 21 потерпевший, которые суммарно заняли в банках свыше 9 млн рублей. Сколько пострадавших на самом деле – можно только догадываться.
Вишенкой на торте является эпизод о якобы «участии» в этой криминальной истории губернатора Волгоградской области. Педагог муниципальной школы, не краснея, "заливала", что является членом команды Андрея Бочарова, а также, что ее муж - генерал и охранник главы региона. Петрова рассказывала людям, что «бесплатные» кредиты населению раздают в рамках федеральной программы по поднятию финансового рейтинга региона, повышению его инвестиционной привлекательности. Волгоградцам такой аргумент показался железобетонным и они целыми семьями бросались в кредитный омут, надеясь получить легких денег.
Спустя 3-5 месяцев после оформления займов люди вдруг осознавали, что аттракцион щедрости прекратил работу: Петрова сначала искала разные отговорки, почему не платит, ссылалась и на болезни, а затем и вовсе пропадала с радаров. А горожане, среди которых простые работяги, пенсионеры, водители, продавцы магазинов с более чем скромными зарплатами в пандемию оказывались один на один с кредитной кабалой. Подробнее о злоключениях потерпевших из первых уст – в видеоматериале «Высоты 102».
Где все эти деньги – неизвестно. На допросах в полиции когда-то очень разговорчивая Петрова пока не проронила ни слова.
Реклама
Директор стройфирмы в Волгограде может лишиться имущества за аферу с налогами12.03.2021 15:33
Расследования 12.03.2021 15:33
Под Волгоградом школьница утонула в погребе12.03.2021 09:47
Расследования 12.03.2021 09:47
Пропавшую в Волгоградской области молодую маму вернули домой12.03.2021 09:39
Расследования 12.03.2021 09:39
Виновного в смертельном взрыве на барже под Волгоградом вернули обратно в колонию11.03.2021 18:09
Расследования 11.03.2021 18:09
Вырубили электрошокером и ограбили: вскрылись подробности нападения четырех подростков на 14-летнего школьника в Волгоградской области11.03.2021 17:11
Расследования 11.03.2021 17:11
В Волгограде отца и сына осудили за кровавую резню в новогоднюю ночь11.03.2021 14:33
Расследования 11.03.2021 14:33
Займутся следователи: в волгоградском вузе прокуратура выявила аферу со стипендиями11.03.2021 10:08
Расследования 11.03.2021 10:08
Трио телефонных мошенников задержали в Новороссийске за обман волгограцев (ВИДЕО)10.03.2021 15:09
Расследования 10.03.2021 15:09
В Волгоградской области коммерсант "спустил" топливо своей фирмы10.03.2021 12:17
Расследования 10.03.2021 12:17
Волгоградский предприниматель обвиняется в присвоении денег за полисы ОСАГО10.03.2021 10:53
Расследования 10.03.2021 10:53
В Волгограде прокуратура разбирается в причинах заболевания кадетов казачьего корпуса09.03.2021 20:16
Расследования 09.03.2021 20:16
Пристав в Волгоградской области ради показателей "простила" должникам четверть миллиона рублей09.03.2021 16:32
Расследования 09.03.2021 16:32
Устроившего резню на улице Волгограда вернули в психбольницу09.03.2021 16:27
Расследования 09.03.2021 16:27
Волгоградец ради дамы обчистил кассу магазина (ВИДЕО)09.03.2021 15:07
Расследования 09.03.2021 15:07
Экс-мэр Волжского пытается избежать колонии за смертельное ДТП09.03.2021 11:39
Расследования 09.03.2021 11:39
Реклама