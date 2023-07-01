Под Волгоградом разыскивают пенсионера с синяками

Происшествия 01.07.2023 07:36
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01.07.2023 07:36
Пенсионер с особыми приметами пропал в Волжском. Как рассказали V102.RU в поисковом отряде «Оберег», о местонахождении 66-летнего Виктора Федоровича Тищенко ничего не известно с 10 июня. Особые приметы пропавшего – рост 175 см, густые седые волосы, карие глаза. Кроме того, у мужчины на лице видны синяки.По некоторым данным, пропавшего могли видеть в Средней Ахтубе. Сегодня, 1 июля, волонтеры отряда соберутся в Волжском в 15-00 для поиска мужчины.
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Происшествия 01.07.2023 09:10
«За кого вы нас держите?»: в Котово из кранов льется глиняный раствор30.06.2023 20:31
Происшествия 30.06.2023 20:31
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В Камышине скончался 9-летний пассажир «запорожца», пострадавший в лобовом ДТП30.06.2023 13:44
Происшествия 30.06.2023 13:44
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Происшествия 29.06.2023 11:56
На западе Волгограда КАМАЗ протаранил легковушку: видео28.06.2023 17:25
Происшествия 28.06.2023 17:25
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В Волгограде на Второй продольной из-за ДТП встал троллейбус № 928.06.2023 11:09
Происшествия 28.06.2023 11:09
«За критику образа жизни»: в Волжском пенсионерка забила до смерти свою 91-летнюю мать28.06.2023 10:05
Происшествия 28.06.2023 10:05