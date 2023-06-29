Расследования

Испугавшаяся грузовика и задавившая женщину-пешехода водитель идет под суд в Волгограде

Расследования 29.06.2023 13:13
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29.06.2023 13:13


Прокуратура Кировского района Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 26-летней водителя, по вине которой 15 марта 2023 года погибла 61-летняя женщина. Напомним, из-за невнимательности жительница Волгограда, управлявшая иномаркой, врезалась в толпу пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора. 

По факту смертельного ДТП сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

– Расследованием установлено, что днем 15 марта обвиняемая, управляя автомобилем Vortex Estina, двигалась по правой крайней полосе дороги на улице 64-й Армии со стороны Советского района в сторону Красноармейского и, подъезжая к перекрестку с ул. Санаторная, отвлеклась на движущийся в среднем ряду в попутном направлении грузовик. В нарушение требований правил дорожного движения, не снижая скорости, водитель резко вывернула руль вправо, – сообщила 29 июня ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – В результате автомобиль оказался на тротуаре, где в тот момент находилась 61-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

16 марта ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало запись с видеорегистратора, находившегося в салоне иномарки. Данное видео также было приобщено к материалам уголовного дела. 



– Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

Максимальное наказание, которое грозит водителю, – до 5 лет колонии. По информации Чередининой, обвиняемая в смертельном ДТП волгоградка на стадии расследования признала вину в полном объеме. Кроме того, женщина уже возместила родственникам погибшей моральный ред. 

Фото предоставлено прокуратурой Волгоградской области 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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