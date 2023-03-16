В Волгограде иномарка врезалась в толпу пешеходов. Есть погибшие

В Кировском районе Волгограда иномарка вылетела на пешеходный переход и врезалась в ожидавших зеленого света людей. В результате, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

– По предварительны данным, в 11.30 27-летняя водитель Vortex Estina, двигаясь по ул. 64-й Армии, напротив дома №143В не справилась с управлением и совершила наезд на 62-летнюю женщину-пешехода, – сообщили в полиции. – В результате ДТП пешеход скончалась в медицинском учреждении.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Отметим, что момент наезда на пешеходов записал регистратор, установленный в Vortex Estina. Судя по кадрам, женщина двигалась в крайнему правом ряду и перед выездом на переход не возникало никаких помех. В соцсетях при этом накануне распространялась информация, будто водитель иномарки уходила от столкновения с грузовиком. В ГУ МВД России по Волгоградской области 16 марта данную информацию опровергли.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области