В Волгограде с 3 июля запустят бесплатный автобус

В Волгограде с 3 июля заработает компенсационный автобусный маршрут № 65к с бесплатным проездом. Как сообщает V102.RU, на подобный шаг местные власти толкнула реконструкция теплосетей на улице Землячки и приостановка трамвайного сообщения от улицы Хорошева до микрорайона Жилгородок.

— Автобусы большой вместимости маршрута № 65к будут курсировать в границах трамвайного кольца в микрорайоне Жилгородок и улицы имени Хорошева в будние дни с 07.00 до 19.00, — пояснили в мэрии Волгограда.

Тем не менее горожане также могут воспользоваться автобусными маршрутами № 65 «Ул. Тулака — Жилгородок», № 85 «Родниковая Долина — Жилгородок» и усиленным троллейбусным маршрутом № 10а «Ул. Грамши — Жилгородок». В горадмине уточнили, что будут рады слышать предложения и пожелания волгоградцев по вопросам транспортного обслуживания. Звонки принимаются круглосуточно на номер 23-31-60.

Напомним, с 21.00 30 июня до 06.00 9 июля в связи с работами по замене 180-метрового участка теплосети на пересечении улицы Землячки и проспекта Жукова ограничат движение автотранспорта по улице Землячки от проспекта имени Жукова до бульвара 30-летия Победы. Движение трамвайных маршрутов №№ 5, 7, 10 и 12, обслуживающих микрорайон Жилгородок, будет осуществляться от конечных станций в Центральном, Ворошиловском и Дзержинском районах до резервного кольца на улице Хорошева.

Фото: архив ИА «Высота 102»