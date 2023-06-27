



В Волгограде «Концессии теплоснабжения» готовятся к масштабной реконструкции трубопровода диаметром 800 мм и протяженностью 180 метров на улице Землячки в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распространяемое компанией сообщение, работы будут проводиться с 30 июня по 9 июля в том числе под трамвайной линией, в связи с чем на время будет скорректирована работа общественного транспорта.

– Проводимые работы позволят обеспечить стабильную работу в предстоящий отопительный сезон магистральной теплосети, подающей ресурс в 167 жилых домов, 10 детских садов, лечебное заведение, 8 школ, 9 прочих объектов, – сообщает пресс-служба «Концессий теплоснабжения». – Работы будут производиться в рамках плановой подготовки к ОЗП, предусматривающей приостановку подачи горячего водоснабжения, и не приведут к дополнительным отключениям потребителей.

Во время реконструкции коммунальщики полностью заменят участок ветхого трубопровода на протяжении 180 метров на глубине 3,5 метра под линией трамвая.

– Выполнить эти работы невозможно без демонтажа трамвайного полотна на 30-метровом участке. В рамках взаимодействия с РСО городские профильные службы скорректируют график работы общественного транспорта для минимизации неудобств для горожан, – уточнили в «Концессиях».



Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, во время работ на теплосети трамваи №5 и №10 будут ходить в измененных границах – до улицы Хорошева, совершая там разворот. Жилгородок временно останется без трамвайного сообщения, однако перевозку пассажиров возьмут на себя дополнительные единицы автобусов №№ 65 и 85. Также, напомним, из Жилгородка в центр Волгограда, а также в сторону ЦПКиО ходит троллейбус №10а.