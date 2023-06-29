Расследования

Избивавшая племянника волгоградка ждет суда под домашним арестом

Расследования 29.06.2023 09:01
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29.06.2023 09:01


В Котельниковский районный суд Волгоградской области направлено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы хутора Нижние Черни Анны Т., которую следствие обвиняет в издевательствах над трехлетним племянником. Как сообщает V102.RU, ожидать суда обвиняемая будет, находясь под домашним арестом.

— Прокуратуру Котельниковского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

В ходе предварительного следствия установлено, что женщина в марте 2023 года систематически избивала 3-летнего племянника. Мальчика у родственников на время оставила родная мать, которой требовалась госпитализация. Заметив ухудшение состояния здоровья малыша, 13 марта муж обвиняемой вызвал СМП. 

— Вину в содеянном женщина полностью признала, — добавила Черединина. — Санкция ч. 2 ст. 117 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. 

Напомним, что жители хутора Нижние Черни ранее рассказали журналистам «Высоты 102» о семье, в которой издевались над малолетним ребенком. 

Фото и коллаж: Анна Т./vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»  

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