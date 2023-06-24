«Прятался в погребе»: волгоградские полицейские задержали сбежавшего с поста ДПС раненого педофила

Расследования 24.06.2023 13:43
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24.06.2023 13:43
Волгоградские полицейские задержали 38-летнего мужчину, который два года находился в федеральном розыске за насильственные действия в отношении ребенка. Как пояснили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, его поймали в течение суток.
Поиски сбежавшего осуществлялись в том числе с помощью полицейской кавалерии. Правоохранители проверяли заброшенные здания и населенные пункты. Мужчину нашли в погребе одного из домов. При задержании он заявил, что "ни в чем не виноват, никаких насильственных действий в отношении ребенка не совершал и требует пересмотра дела в Москве".
Напомним, вечером 22 июня на ДПС "Чапурниковский" в Светлоярском районе был остановлен автомобиль Volkswagen Polo с номерами Калмыкии. В салоне в качестве пассажира сидел мужчина, который начал нервничать, потом вдруг неожиданно ножом порезал себе живот и убежал. Выяснилось, что этот мужчина – Сергей Ферро, которого в Калуге разыскивали за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста, с 25 октября 2021 года.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
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