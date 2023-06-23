В Волгоградской области разыскивают раненного в живот 38-летнего Сергея Александровича Ферро. Как сообщает V102.RU, мужчина находится в федеральном розыске.

Собственный источник информагентства рассказал, что разыскиваемый сам себе нанес травму на посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе.

— Все произошло накануне вечером. Ферро ехал пассажиром в иномарке Volkswagen Polo с номерами Калмыкии. Их остановили на посту. Он стал нервничать и ножом порезал себе живот, потом побежал со всех ног, — рассказал источник. — Ферро находится в федеральном розыске за насилие над малолетним ребенком. Видимо на посту он понял, что полицейские его вычислят, и решился на неадекватный поступок.

По информации СУ СКР по Калужской области, Сергей Ферро разыскивается по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней, не достигшей 14-летнего возраста (п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ) с 25 октября 2021 года.

Фото: СУ СКР по Калужской области