Федеральные новости

ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Федеральные новости 24.06.2023 07:35
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24.06.2023 07:35


Следственным управлением ФСБ России по поручению Генпрокуратуры РФ в отношении Пригожина Е.В. возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.
- Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Ранее Евгений Пригожин заявил о нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнер» со стороны российских войск. В Минобороны РФ выступили с официальным опровержением.
- Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции, - говорится в сообщении.


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