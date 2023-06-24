ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Следственным управлением ФСБ России по поручению Генпрокуратуры РФ в отношении Пригожина Е.В. возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.- Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.Ранее Евгений Пригожин заявил о нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнер» со стороны российских войск. В Минобороны РФ выступили с официальным опровержением.- Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции, - говорится в сообщении.