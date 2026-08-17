В Черном море рядом с Севастополем зафиксировали землетрясение





В Чёрном море случилось землетрясение магнитудой 3,4 балла. Как сообщает ИА «Живая Кубань», колебания зафиксировали минувшей ночью в 01:22.

Уточняется, что подземный толчок был рядом с Севастополем, расстояние до него – 51 км, а до Симферополя – 107 км. Эпицентр зафиксирован на глубине 40 км, сообщает издание со ссылкой на Институт сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского.

Интенсивность землетрясения в эпицентре, по данным учёных, составила 2,5 балла. Причём на суше колебания оказались ниже предела чувствительности, сообщила заместитель директора Института сейсмологии Марина Бондарь.