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В Чёрном море случилось землетрясение магнитудой 3,4 балла. Как сообщает ИА «Живая Кубань», колебания зафиксировали минувшей ночью в 01:22.  Уточняется, что подземный толчок был рядом с Севастополем, расстояние до...
Федеральные новости

В Черном море рядом с Севастополем зафиксировали землетрясение

Федеральные новости 17.08.2026 10:22
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17.08.2026 10:22


В Чёрном море случилось землетрясение магнитудой 3,4 балла. Как сообщает ИА «Живая Кубань», колебания зафиксировали минувшей ночью в 01:22. 

Уточняется, что подземный толчок был рядом с Севастополем, расстояние до него – 51 км, а до Симферополя – 107 км. Эпицентр зафиксирован на глубине 40 км, сообщает издание со ссылкой на Институт сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского.

Интенсивность землетрясения в эпицентре, по данным учёных, составила 2,5 балла. Причём на суше колебания оказались ниже предела чувствительности, сообщила заместитель директора Института сейсмологии Марина Бондарь.

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