При атаке БПЛА в ЛНР погиб ростовчанин

Федеральные новости

В Черном море рядом с Севастополем зафиксировали землетрясение

В Чёрном море случилось землетрясение магнитудой 3,4 балла. Как сообщает ИА «Живая Кубань», колебания зафиксировали минувшей ночью в 01:22. Уточняется, что подземный толчок был рядом с Севастополем, расстояние до...