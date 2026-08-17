При атаке БПЛА в ЛНР погиб ростовчанин

В Белокуракинском муниципальном округе Луганской Народной Республики беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Как передает Привет-Ростов, в результате погиб житель Ростова-на-Дону, управлявший «Газелью».
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели ростовчанина в результате удара беспилотника по гражданскому транспортному средству. Инцидент произошёл в Белокуракинском районе – БПЛА атаковал «Газель», за рулём которой находился житель Ростова-на-Дону.
Мужчина получил тяжёлые ранения и скончался. Обстоятельства происшествия уточняются.
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