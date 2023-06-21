Выборы депутатов Волгоградской гордумы назначили на 10 сентября

Политика 21.06.2023 13:34
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21.06.2023 13:34
В Волгоградской гордуме на сегодняшнем заседании назначили дату выборов депутатов. Как сообщили V102.RU в городской думе, они пройдут 10 сентября 2023 года.
Выборы депутатского корпуса Волгоградской городской думы, напомним, проходят по смешанной системе, в соответствии с которой одна половина депутатов избирается по одномандатным округам, другая – по партийным спискам. Таким образом, в представительный орган местного самоуправления вновь будет избрано 36 депутатов по 18 округам, пояснили в гордуме.
Ранее V102.RU сообщало, что депутаты Волжской городской думы накануне определились с датой выборов. Они состоятся также 10 сентября.
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