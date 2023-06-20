В Волжском назвали дату выборов депутатов гордумы

Политика 20.06.2023 17:19
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20.06.2023 17:19
Выборы депутатов Волжской городской думы Волгоградской области пройдут 10 сентября 2023 года. Как сообщили V102.RU в городском представительном органе, такое решение принято на сегодняшнем заседании думы. Соответствующее постановление подписано председателем Волжской городской думы Дмитрием Ястребовым.
Напомним, в этом году в регионе также пройдут выборы депутатов Волгоградской и Камышинской городских дум. Кроме того, в 23 муниципалитетах жители выберут глав сельских поселений и местных депутатов.
Фото сайта Волжской городской думы
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