Расследования

Слетели ботинки. На видео попал смертельный наезд на инвалида в Волгограде

Расследования 21.06.2023 09:36
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21.06.2023 09:36


Опубликовано видео смертельного наезда на инвалида в Ворошиловском районе Волгограда. Как ранее сообщало V102.RU, у погибшего при жизни отсутствовали некоторые части тела — ступня и пальцы рук.



На кадрах видно, как мужчина, хромая идет по проезжей части. Сзади на приличной скорости несется легковушка с включенными фарами. От удара с потерпевшего слетают ботинки, а его самого какое-то время несет на капоте автомобиля. Затем бездыханное тело падает к обочине, а водитель, не останавливаясь, скрывается с места ДТП.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, вскоре убежавшего водителя задержали. Им оказался 23-летний молодой человек, передвигавшийся ночью на машине ВАЗ-2110. Предварительно, он был трезвым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем, как стало известно журналистам «Высоты 102», удар был такой силы, что у пешехода оторвало ногу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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