Происшествия

«Оторвал ногу и скрылся»: в Волгограде нашли убежавшего с места смертельного ДТП водителя

Происшествия 21.06.2023 08:30
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21.06.2023 08:30


Жуткое ДТП случилось в Волгограде. Как сообщает V102.RU, трагедия произошла ночью в Ворошиловском районе на улице Елецкая. Неизвестный автомобиль насмерть сбил мужчину. При этом, как пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области,  водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Через некоторое время водителя удалось найти. Им оказался 23-летний молодой человек. Он совершил наезд на пешехода на ВАЗ-2110. Водитель был направлен на медосвидетельствование, по предварительным данным, он был трезвым. 
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области. 
Между тем, по данным V102.RU, удар, который снес пешехода, был такой силы, что у него оторвало ногу. При этом, как выяснилось, у мужчины при жизни  отсутствовали некоторые части тела – ступня и пальцы рук. Личность его устанавливается.

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