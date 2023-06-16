СК: организована проверка жесткой посадки самолета в Волгоградской области

По факту аварийной посадки самолета СП-30, произошедшей сегодня, 16 июня, в Жирновском районе Волгоградской области, организована проверка. Как стало известно V102.RU, пилот до инцидента имел практику полетов.





— Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки маломоторного самолета, — прокомментировала официальный представитель Западного МСУ на транспорте СКР Анастасия Глущенко.

Предварительно установлено, что СП-30 совершил аварийную посадку в селе Медведица примерно в 10.10. Уточняется, что пилот жив. Сейчас устанавливается техническое состояние маломоторного самолета. На месте происшествия работают следователи.

Собственный источник «Высоты 102» рассказал, что самолет опрыскивал поля. Борт поднялся в воздух без необходимых разрешений.

Фото и видео: Западное МСУ на транспорте СК России