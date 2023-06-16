Происшествия

Самолет АН-2 совершил аварийную посадку в Волгоградской области

Происшествия 16.06.2023 09:27
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16.06.2023 09:27



Сегодня, 16 июня, в Жирновском районе Волгоградской области совершил аварийную посадку самолет АН-2. Как сообщили V102.RU собственный источник, авиаинцидент произошел в селе Медведица.
- Ан-2 проводил опрыскивание полей. В ходе аварийной посадки самолет повредил крыло. Пилот жив. Жертв и разрушений на земле нет, - сообщил источник информагентства.
На данный момент известно, что разрешения на полеты у АН-2 не было.

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