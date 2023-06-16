Самолет АН-2 совершил аварийную посадку в Волгоградской области

Происшествия 16.06.2023 09:27
0
16.06.2023 09:27
Сегодня, 16 июня, в Жирновском районе Волгоградской области совершил аварийную посадку самолет АН-2. Как сообщили V102.RU собственный источник, авиаинцидент произошел в селе Медведица.
- Ан-2 проводил опрыскивание полей. В ходе аварийной посадки самолет повредил крыло. Пилот жив. Жертв и разрушений на земле нет, - сообщил источник информагентства.
На данный момент известно, что разрешения на полеты у АН-2 не было.
Полиция задержала волгоградца, ударившего ножом пассажира автобуса16.06.2023 10:44
Происшествия 16.06.2023 10:44
Борт рейса Москва — Ереван экстренно сел в Волгограде из-за неполадок16.06.2023 09:46
Происшествия 16.06.2023 09:46
Под Волгоградом пропала пенсионерка в красном халате16.06.2023 08:37
Происшествия 16.06.2023 08:37
СК проверит факт нападения санитарки на пациента в больнице под Волгоградом15.06.2023 19:22
Происшествия 15.06.2023 19:22
Видео: в Волгограде водитель выскочил на красный и устроил массовое ДТП15.06.2023 17:35
Происшествия 15.06.2023 17:35
В больнице им. Фишера в Волжском расследуют избиение санитаркой пожилого пациента15.06.2023 17:14
Происшествия 15.06.2023 17:14
В Михайловке из-за одной розетки загорелись четыре гаража15.06.2023 16:47
Происшествия 15.06.2023 16:47
ГУ МВД: два человека погибли в лобовом ДТП в Советском районе Волгограда15.06.2023 15:30
Происшествия 15.06.2023 15:30
В Волгоградской области 42-летняя женщина сгорела в доме утром 15 июня15.06.2023 13:26
Происшествия 15.06.2023 13:26
Под Волгоградом бойцы спецназа схватили работающего возле наркодиспансера закладчика15.06.2023 13:04
Происшествия 15.06.2023 13:04
В Волжском выявлен первый в этом году случай бешенства у кошки15.06.2023 13:02
Происшествия 15.06.2023 13:02
Пятеро юных мотоциклистов пострадали в ДТП в Волгоградской области15.06.2023 10:50
Происшествия 15.06.2023 10:50
В Волгограде эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за загоревшейся крыши14.06.2023 18:20
Происшествия 14.06.2023 18:20
ГУ МВД опубликовало видео нападения волгоградца с ножом на пассажира автобуса14.06.2023 16:49
Происшествия 14.06.2023 16:49
В Волгограде ищут мужчину, всадившего нож в пассажира автобуса14.06.2023 16:33
Происшествия 14.06.2023 16:33