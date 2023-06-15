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«Готовимся к наплыву больных»: разработанный в Волгограде экзоскелет вернул силы двум десяткам раненных на СВО бойцов

Общество 15.06.2023 20:23
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15.06.2023 20:23

Изобретение волгоградских ученых Федора Андрющенко и Александра Воробьева — экзоскелет «Экзар 34» — способный в кратчайшие сроки (около 30-40 дней) восстанавливать руки после ранений и травм, теперь активно применяется для реабилитации участников СВО и мирных жителей новых территорий РФ, пострадавших от обстрелов боевиков киевского режима.  

Сам аппарат оригинален и не имеет аналогов в мире. Экзоскелет представляет собой конструкцию из более чем 150 деталей, не считая крепежа, а также более 60 подшипников. В его основе лежит сплав магния и алюминия, применяемый в космической промышленности. Каждый экзоскелет требует точной настройки под каждого пациента. 

Накануне в Волгограде команда изобретателей подвела промежуточные итоги реализация проекта «Крылья надежды — детям и героям Донбасса», который стал возможен благодаря президентскому гранту и взаимодействию с общероссийским общественным движением «Русская Мечта». 


Анатолий из Светлоярского района Волгоградской области не любит излишнее внимание и вспышки фотокамер. Молодой волгоградец отправился добровольцем в зону СВО в составе спецотряда «Бессмертный Сталинград». В феврале этого года он получил тяжелое ранение, и у него отказала рука. Теперь с помощью экзоскелета 22-летний военнослужащий возвращается к прежней жизни.  

— 11 февраля при выполнении боевой задачи получил осколочное ранение в спину. Меня эвакуировали в Ростов, потом в Москву. Где было входное отверстие — все зашили, вылечили. Но когда приехал в Волгоград, рука полностью не поднималась.

После этого доброволец узнал об экзоскелете и попал в заботливые руки волгоградских врачей. 

— За четыре примерки мы собрали, сделали. Теперь рука до конца работает, поднимется, — рассказывает Анатолий, добавляя, что как только окрепнет, то снова вернется на передовую.


Подводя промежуточные итоги реализации проекта «Крылья надежды — детям и героям Донбасса», заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор Александр Воробьев отметил, что его команда стоит только в начале большого пути. 

— Оценивать наши результаты будут те бойцы, которым мы помогли. Нам кажется, что мы сделали все, что в наших силах. Относились к своей работе с душой и первичный результат уже видим. На будущее — работать, не стоять на месте, идти вперед, развивать свое направление. У нас есть очень интересные наработки, — заявил Воробьев. 

В свою очередь непосредственный конструктор экзоскелета Федор Андрющенко сообщил, что в скором времени у «Экзара» появится ГОСТ. 

— Я работаю с Росстандартом по созданию ГОСТа на экзоскелет. Мы готовимся к приему большого количества пациентов, когда государство сможет компенсировать затраты на изготовление «Экзара», — делится планами соучредитель ООО «Инномед», кандидат медицинских наук. 

Подробности — в видеорепортаже V102.RU. 

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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