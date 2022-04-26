«Русская мечта для дагестанского солдата»: раненый на Украине военный примерил экзоскелет в Волгограде

В Волгоград накануне из Дагестана с маленькой дочкой и женой приехал Юнус Хасаев. Молодой 30-летний мужчина получил тяжелое осколочное ранение в ходе спецоперации. Помочь солдату согласились ученые-медики из Волгограда. После нескольких хирургических операций Юнус попал к создателю экзоскелета профессору ВолгГМУ Александру Воробьеву. Сегодня, 26 апреля, корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на первой примерке медицинского устройства и познакомились с военнослужащим.





О ранении гранатометчик из Дагестана сегодня вспоминает неохотно. Говорит, что получил его на границе с Украиной. В результате минометного обстрела его, находившегося в тот момент на бронетранспортере, снесло взрывной волной. В себя солдат пришел уже в военном госпитале.

— Сначала была эвакуация в полевой госпиталь, затем в госпиталь в Симферополе, — вспоминает Юнус. — Уже после военным бортом я был доставлен в Волгоград и попал к профессору Воробьеву. Он видел, в каком состоянии у меня рука была, и сказал: «Если хочешь руку восстановить, есть исследовательский центр, где ты это сможешь сделать на экзоскелете». Конечно, я согласился. Уже сделали все необходимые замеры, будут ставить экзоскелет.

Заслуженный деятель науки РФ, профессор ВолгГМУ Александр Воробьев уверен, что у молодого мужчины есть все шансы восстановить функции левой руки. Изобретатель экзоскелета говорит и о везении Юнуса.

— Юнус получил ранение в верхнюю треть плеча и один из нервов оказался поврежден, — рассказал информагентству профессор Воробьев. — Экзоскелет поможет ему разработать руку. Это очень хорошая в данной ситуации методика. Сроки реабилитации пока сложно прогнозировать — ранение ранению рознь, но Юнусу повезло: у него сохранилась функция кисти.





Ближе ко Дню Победы, по словам Александра Воробьева, пациент уже должен показать первые результаты. Демонстрируя изготовленный для Юнуса жакет, профессор делится планами.

— Изготовление эзоскелетов — это достаточно новая технология в России, и она пока не поставлена на широкую ногу. Но есть указ президента, согласно которому в Волгограде будет создан центр по производству экзоскелетов. Этот центр будет создан в том числе с участием протезно-ортопедического предприятия, — говорит Александр Воробьев. — Экоскелет для Юнуса мы делаем всем миром, нам помогает «Русская мечта» — проект Изборского клуба, в который входит интеллектуальная элита страны. Участники клуба помогают в финансировании этого сложного изделия. Жакет уже готов. На спине мы нанесем название устройства «Экзар», правда, в данном случае заменим букву З на Z в виде Георгиевской ленточки. Думаю, что к 7-8 мая мы увидим, как Юнус поднял руки и начал ими работать почти в полную силу.

В Волгограде Юнус пройдет полный комплекс реабилитации.

— У Юнуса при наличии повреждения опорно-двигательной системы также есть расстройство периферической нервной системы. Больному необходимо проведение комплексного реабилитационного лечения, — рассказал ИА «Высота 102» лечащий врач военнослужащего Илья Глушков. — Наша главная задача — вернуть военнослужащего в строй, вернуть ему здоровье.





Помощь в Волгограде окажут и маленькой дочке Юнуса.

— Я знаю, что военные врачи — хорошие специалисты, и попросил невропатолога для дочки. Ей год и три месяца, но она пока плохо развивается и не садится. По большому счету, я даже не за себя просил, а за дочку.

Сегодня годовалую девочку уже осмотрели волгоградские специалисты. У ребенка в результате родовой травмы диагностирована легкая степень ДЦП, ей будет назначено лечение.

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