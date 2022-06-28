Общество

«Прогресс очевиден»: волгоградские врачи рассказали о восстановлении раненного в ходе СВО военного

Общество 28.06.2022 11:06
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28.06.2022 11:06

Раненный ходе спецоперации по защите Донбасса военнослужащий Юнус Хасаев после оказанной ему в Волгограде помощи идет на поправку. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 28 июня, менее чем за два месяца с помощью экзоскелета «Экзар» молодой мужчина достиг заметного прогресса. Напомним, что еще в мае Юнус с трудом мог приподнимать руку и сжимать кисть. 



По словам одного из изобретателей экзоскелета – профессора ВолгГМУ и Заслуженного деятеля науки РФ Александра Воробьева, накануне вечером Юнус Хасаев прислал отчетное видео. На нем мужчина демонстрирует свои достижения.

– Мы наблюдаем хороший прогресс у Юнуса. Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, как за этот короткий срок развились мыщцы на поврежденной руке – ни о какой атрофии нет и речи! Это замечательный результат. Что касается подвижности, то благодаря тренировкам с экзоскелетом Юнус  стал поднимать руку выше на 30 градусов, – рассказал профессор. 

Единственное, отмечает Александр Воробьев, на сегодня восстанавливать подвижность Юнусу мешает оставшийся в теле осколок. 

– Есть некоторые проблемы с отведением руки, – говорит волгоградский хирург-изобретатель. – Я написал рекомендации Юнусу, что надо делать и как продолжать тренировки. Над удалением осколка мы тоже подумаем. Здесь есть некоторые сложности, поскольку застрял он в непосредственной близости с нервом. 

В феврале, когда только стартовала спецоперация на Украине, военнослужащий был ранен и доставлен впоследствии в Волгоград. Здесь же Юнус узнал о возможности реабилитации с помощью экзоскелета. На первую примерку устройства в Волгоград Юнус Хасаев вместе с женой и годовалой дочкой приехали из Дагестана уже в конце апреля. 

Изобретателями «Экзара» Федором Андрющенко и Александром Воробьевым была проделана кропотливая работа. На сборку экзосклета для военнослужащего ушло менее двух недель и 103 детали. 

– После ранения я мог поднять руку всего на 30% по отношению к телу, – рассказывал ранее ИА «Высота 102» Юнус Хасаев. – А уже во время своего нахождения в Волгограде благодаря тренировкам с экзоскелетом в начале мая я смог поднять руку до плеча!

В подарок экзоскелет российский военнослужащий получил накануне Дня Победы, а сам праздник встречал уже в кругу семьи в Дагестане. 

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