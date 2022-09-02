Первый в России Центр экзопротезирования создадут в Волгограде к концу сентября

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 1 сентября подписал Приказ, согласно которому в Волгограде на базе государственного медуниверситета создадут к концу сентября первый в России Центр поддержки разработки и производства экзопротезов. По сведениям собственного источника ИА «Высота 102», предполагается, что возглавит новое учреждение Заслуженный деятель науки РФ, профессор ВолгГМУ Александр Воробьев. Последний, напомним, в соавторстве с коллегой из Волгограда Федором Андрющенко изобрел и успешно применяет в лечении людей с проблемами опорно-двигательного аппарата экзоскелеты.

– Основными задачами и функциями Центра являются анализ лучших мировых практик по внедрению экзопротезирования в медицинскую деятельность, определение перечня типов экзопротезов, предполагаемых к использованию, с учетом особенностей различных заболеваний и возраста больных, выработка предложений по развитию и координации учреждений, осуществляющих разработку и производство экзопротезов, консолидация и синхронизация проводимых научных исследований, анализ потребности медицинских организаций в экзопротезах, – цитирует информагентство текст приказа.





До конца сентября, по распоряжению Михаила Мурашко, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин должен документально подготовить Центр к открытию. Шкарин, сообщает «Высота 102», назначен ответственным за исполнение Приказа.

Как уже было сказано, вероятнее всего, пост новой организации на базе медицинского вуза займет профессор ВолгГМУ Александр Воробьев. На какой из площадок вуза разместится Центр, на сегодня еще не решено. Однако, по словам профессора, организационные работы уже ведутся.

– В ближайшее время предстоит уладить некоторые формальные вопросы и создать организацию, – поделился с информагентством планами Александр Александрович. – В ходе недавней поездки на форум в Москве мне удалось при поддержке замминистра здравоохранения Олега Салагая договориться о сотрудничестве с фондом «Круг добра». Надеемся, что они окажут поддержку нашему Центру при производстве экзоскелетов для детей.

Буквально на днях, говорит Александр Воробьев, ему с коллегами удалось успешно пройти новые испытания экзоскелетов.

– Это были экзоскелеты, предназначенные для реабилитации пациентов, перенесших постковидные инсульты, а также пациентов, получивших ранения, – делится приятными новостям профессор ВолгГМУ. – В настоящее время мы ведем переговоры с военными медиками по вопросам реабилитации военнослужащих.





Накануне Дня Победы, напомним, волгоградские изобретатели экзоскелетов – Александр Воробьев и Федор Андрющенко – подарили устройство российскому военнослужащему Юнусу Хасаеву. Молодой мужчина получил тяжелое осколочное ранение в первый день проведения СВО. Спустя всего месяц помощью экзоскелета «Экзар» Юнус достиг заметного прогресса.

– Мы и далее планируем оказывать помощь в реабилитации российских военнослужащих, – заявил сегодня Воробьев информагентству.

Первые экзопротезы волгоградские хирурги презентовали в 2015 году. Тогда обладательницей устройства стала девочка по имени Илона. С помощью него она смогла поднять руки, чтобы элементарно себя обслуживать. Аппарат школьница ласково тогда назвала «крылышками», невольно присвоив изобретению волгоградцев второе неформальное название. Подчеркнем, что первыми пациентами Александра Воробьева и Федора Андрющенко, о которых узнали не только в России, но и за ее пределами, стали именно дети.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин за изобретение экзоскелета присудил волгоградскому хирургу, профессору, заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Александру Воробьеву звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».