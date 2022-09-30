Проект волгоградских ученых «Крылья надежды – детям и героям Донбасса» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Уже этой осенью профессор ВолгГМУ Александр Воробьев и его коллега Федор Андрющенко отправятся в командировку, чтобы встретиться на Донбассе с первыми пациентами. Детям с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата и получившим увечья военнослужащим волгоградцы подарят возможность передвигаться.

Идея, получившая финансовую поддержку, заключается в обеспечении пациентов экзоскелетами верхних конечностей.

– Дети Донбасса, к нашему большому сожалению, по понятным причинам лишены возможности получать высокотехнологичную квалифицированную медицинскую помощь в случаях с такими заболеваниями как артрогрипоз, моно- и парапарезы, ДЦП, инсульты. Кроме того, наше изобретение – ЭКЗАР-34 – только на пути к тому, чтобы быть включенным в перечень технических средств реабилитации, – рассказал ИА «Высота 102» профессор ВолгГМУ, Заслуженный деятель науки РФ Александр Воробьев. – Исходя из этого понимания, мы и формировали идею проекта, который горячо поддержали члены общественной организации «Русский мир». На конкурс Фонда президентских грантов наш проект представлен некоммерческим партнерством «Волгоградская медицинская палата».

Известие о том, что проект удостоен президентского гранта, профессор Воробьев получил накануне, 29 сентября.

– Конечно, для нас это большая радость. Для десятков жителей Донбасса это надежда обрести возможность двигаться и быть самостоятельными, – говорит он.

По словам Александра Воробьева, проект «Крылья надежды – детям и героям Донбасса» поддержан не только общественниками и Фондом, но и правительством ДНР, а также администрацией Волгоградской области. В настоящее время волгоградские ученые уже ведут совместную работу с коллегами из Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.

– Точную дату, когда мы отправимся на Донбасс, называть пока преждевременно. Наши коллеги в Донецком медуниверситете сформируют фокус-группу пострадавших в результате недружественных действий иностранных государств и нуждающихся в реабилитации и абилитации детей, – объясняет профессор. – После этого с моим коллегой Федором Андрющенко (соавтор изобретения для неподвижных людей, – Прим.ред.) мы поедем в республику, чтобы лично встретиться с пациентами, провести индивидуальный отбор и консультации.

Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 18 миллионов рублей. Планируется, что экзоскелеты ЭКЗАР-34 будут переданы жителям Донбасса и раненным в ходе СВО российским военнослужащим (в общей сложности порядка 20 человек) в дар. Все процедуры пациенты будут проходить в Волгограде, а реабилитацию в клинике «Династия», которая также присоединилась в реализации гранта.

– Мне бы хотелось отметить и тот факт, что к нашему проекту присоединилась известная в России поэт и режиссер Олеся Шигина. В рамках реализации гранта запланированы съемки документального кино о реализации проекта «Крылья надежды», – говорит Александр Воробьев. – Ее сын сейчас на Донбассе, и она сама там. Это настоящий патриот и наполненный смыслом человек, работать с которым для нас большая радость.

Добавим, что 3 октября без лишней помпы в корпусе ВолгГМУ на улице Рокоссовского официально стартует работа Федерального центра экзоскелетов. Соответствующий Приказ, напомним, 1 сентября подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Первые экзопротезы волгоградские хирурги презентовали в 2015 году. Тогда обладательницей устройства стала девочка по имени Илона. С помощью него она смогла поднять руки, чтобы элементарно себя обслуживать. Аппарат школьница ласково тогда назвала «крылышками», невольно присвоив изобретению волгоградцев второе неформальное название. Подчеркнем, что первыми пациентами Александра Воробьева и Федора Андрющенко, о которых узнали не только в России, но и за ее пределами, стали именно дети.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин за изобретение экзоскелета присудил волгоградскому хирургу, профессору, заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Александру Воробьеву звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».