Автобус с пассажирами, следовавший из Волгограда, сегодня утром загорелся на трассе в Подмосковье. Как стало известно V102.RU от собственного источника, перевозку осуществляла фирма «Диана Тур».





— Все произошло около 08.00 утра. Автобус был переполнен людьми, полный салон пассажиров. Выгорел дотла. Благо, что никто не пострадал. Сгорели только вещи. Люди ехали от «Диана Тур». После инцидента всех стали раскидывать по другим автобусам, кто-то уезжал на попутках, — рассказал информагентству источник.





В компании-перевозчике подтвердили факт инцидента, добавив, что никто не пострадал и все пассажиры добрались до конечной точки назначения в Москве. Уточняется, что компенсацию за сгоревший багаж выплатит страховая. Причину пожара в «Диана Тур» отказались комментировать.

В МЧС России в свою очередь пояснили, что в Московской области ликвидировано возгорание автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград — Москва.

— До прибытия пожарных эвакуирован 41 человек, из них четыре ребенка. Пострадавших нет, — добавили в спасательном ведомстве.

Фото и видео: МЧС России