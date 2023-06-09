В Волгограде на остановке под видеонаблюдением ограбили юношу

Расследования 09.06.2023 09:33
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09.06.2023 09:33
В Краснооктябрьском районе Волгограде средь бела дня ограбили 21-летнего парня. Как сообщил полиции потерпевший, на остановке общественного транспорта на ул. Титова к нему подсел неизвестный, спровоцировал конфликт, в результате которого сорвал с шеи золотую цепочку и убежал.
Оперативники уголовного розыска поймали грабителя. Им оказался 26-летний местный житель, который во всем сознался. Он сообщил, что золотое украшение сдал в скупку, которая расположена недалеко от места происшествия. Вырученные за цепочку деньги он пропил.
Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
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