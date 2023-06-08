Борьба с коррупцией 08.06.2023 16:23
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08.06.2023 16:23
Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в Волгограде по итогам проверки расходования бюджетных средств, выделенных на ремонт здания ФНЦ агроэкологии РАН, сообщает V102.RU.
По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, проверка соблюдения требований бюджетного законодательства проводилась прокуратурой Советского района Волгограда. По этим материалам следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В ходе проверки вскрылось, что ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций, защитного лесоразведения Российской академии наук» (ФНЦ агроэкологии РАН) в августе 2021 года заключил с коммерческой организацией государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания главного административного корпуса.
- После приемки и оплаты выполненных работ прокуратурой Советского района установлено завышение их объемов, в том числе в части покрытия полов, потолков, облицовки стен и лестничных площадок. Сумма оплаченных, но фактически не проводившихся работ превысила 600 тысяч рублей, - сообщила Черединина.
Дело возбуждено по факту совершения преступления. Виновные лица будут установлены в ходе расследования.
Согласно данным системы СПАРК, контракт был заключен 20 августа 2021 года с ООО «Техносервис» на выборочный капитальный ремонт здания главного административного корпуса, расположенного на проспекте Университетский, 97. Сумма контракта составила 44,7 миллиона рублей. Работы были завершены в феврале 2022 года.
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