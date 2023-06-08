Спорт 08.06.2023 13:43
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08.06.2023 13:43
Руководитель Академии СК «Ротор» Александр Лаптев уволен с должности, которую он занимал с 2020 года. Как сообщает V102.RU, при этом без работы он не остался. С 6 июня Александр Лаптев возглавляет училище олимпийского резерва имени Родимцева. Соответствующая информация уже появилась на сайте учреждения.
И.о. руководителя спортивной школы «Ротор» назначена Алла Наполова. При этом собственный источник V102.RU пояснил, что она будет временным руководителем. А займет это место человек, ранее не работавший в структуре «Ротора».
Фото: Lacmus / Youtube.com
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