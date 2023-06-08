Расследования

СК: в пруду в Волгоградской области ищут тело ребенка

Расследования 08.06.2023 11:05
0
08.06.2023 11:05


Следователи Жирновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области проводят проверку по факту гибели 13-летней девочки на водоеме, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Поиски тела несовершеннолетней продолжаются. 
По данным ведомства, 7 июня в вечернее время девочка совместно со своим дедушкой и несовершеннолетней подругой находилась на пруду, расположенном недалеко от села Ягодное Руднянского района Волгоградской области. 
- Во время купания на надувной камере 13-летняя девочка нырнула в воду и не смогла вынырнуть обратно. Попытка дедушки обнаружить девочку положительного результата не принесла, - сообщила Буянова.
Ранее сообщалось, что погибшая девочка не умела плавать.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.06.2023 13:50
Расследования 08.06.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 12:18
Расследования 08.06.2023 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 08:06
Расследования 08.06.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 19:08
Расследования 07.06.2023 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 16:45
Расследования 07.06.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 16:30
Расследования 07.06.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 15:48
Расследования 07.06.2023 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 13:22
Расследования 07.06.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 11:42
Расследования 07.06.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 07:57
Расследования 07.06.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 20:25
Расследования 06.06.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 15:33
Расследования 06.06.2023 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 12:22
Расследования 06.06.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 18:20
Расследования 05.06.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 15:48
Расследования 05.06.2023 15:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:50
Трое домушников обворовывали первые этажи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волгограде уволен и трудоустроен руководитель академии «Ротор» Александр ЛаптевСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская облдума поддержала законопроект о запрете операций по смене полаСмотреть фотографии
12:57
Обнародован протокол совета Минкультуры РСФСР о демонтаже пилонов на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:20
Волгоградские приставы по ошибке списали деньги у «двойника» по ФИОСмотреть фотографии
12:18
В пруду в Волгоградской области нашли тело 13-летней школьницыСмотреть фотографии
11:05
СК: в пруду в Волгоградской области ищут тело ребенкаСмотреть фотографии
10:29
В аэропорту Волгограда у вылетающей в Баку пассажирки нашли 9905 евроСмотреть фотографии
10:26
Волгоградцам из-за жары запретят въезд в леса с 11 июняСмотреть фотографии
09:58
На Комсомольском мосту в Волгограде в ДТП попал КАМАЗ коммунальщиковСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области в пруду утонула 13-летняя девочкаСмотреть фотографии
08:36
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:06
В Котово завершили основные работы по прочистке засора канализацииСмотреть фотографии
21:14
ЦГМС: в Волгоградской области к выходным ожидается жара до +33 °ССмотреть фотографии
20:45
«Соседи — крысы и тараканы»: волгоградка сняла видеоэкскурсию по аварийному домуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
Интим-мошенники развели командированного в Волгоград инженера на 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:57
«Возражайте, чтобы не хвататься за голову»: в Волгограде пересчитали кадастровую стоимость зданий и жилья горожанСмотреть фотографии
19:36
Гонки на сапах и фестиваль красок: в Волжском анонсировали открытие пляжного сезонаСмотреть фотографии
19:08
Задушившей сына-младенца волгоградке на 2 года придется забыть об алкоголеСмотреть фотографии
19:03
Момент ДТП с «наскоком» на Астраханском мосту в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
«Подорвались на мине»: стали известны подробности гибели в зоне СВО волжского фотографа Владимира ЯкимоваСмотреть фотографии
18:29
В Волгограде ДТП на Астраханском мосту парализовало движение в центре городаСмотреть фотографии
17:54
В Котово отобрали пробы воды и почвы после фекального потопаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Волгоградские хирурги провели две успешные операции с сохранением беременностиСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде больницу №11 возглавила врач УЗИ Ольга СтрельцоваСмотреть фотографии
17:07
В Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском 23-летнего сварщикаСмотреть фотографии
16:45
Экс-директор ООО «Скаймет» ответит в суде за распил 13 гаражей волгоградцевСмотреть фотографии
16:32
Поселок под Волгоградом избавили от кошмара на улице БаррикаднаяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Дело о ЧП с полицейским на Орловском пруду отправили в суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградскую область из Краснодара попало молоко с линкомициномСмотреть фотографии
 