СК: в пруду в Волгоградской области ищут тело ребенка

Расследования 08.06.2023 11:05
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08.06.2023 11:05
Следователи Жирновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области проводят проверку по факту гибели 13-летней девочки на водоеме, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Поиски тела несовершеннолетней продолжаются.
По данным ведомства, 7 июня в вечернее время девочка совместно со своим дедушкой и несовершеннолетней подругой находилась на пруду, расположенном недалеко от села Ягодное Руднянского района Волгоградской области.
- Во время купания на надувной камере 13-летняя девочка нырнула в воду и не смогла вынырнуть обратно. Попытка дедушки обнаружить девочку положительного результата не принесла, - сообщила Буянова.
Ранее сообщалось, что погибшая девочка не умела плавать.
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