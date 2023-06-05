Здравоохранение

В Волгоградской области назначили главных врачей двух больниц

Здравоохранение 05.06.2023 19:39
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05.06.2023 19:39



Кадровые перестановки произошли в двух медучреждениях региона. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, главным врачом Руднянской центральной районной больницы назначен Андрей Геннадьевич Морозов. Клинический родильный дом №2 возглавил Александр Владимирович Чекунов.

Кандидатуры новых руководителей медучреждений были выдвинуты экспертным советом  по вопросам кадровой политики при облкомздраве.
- Перед новыми руководителями учреждений поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению региона, - пояснили в региональном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Фото телеграм-канала облздрав34.

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